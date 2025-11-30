Nelle ultime uscite negative dell'Inter c'è anche la responsabilità di Yann Sommer. Lo sottolinea Hernanes nell'intervento dagli studi di DAZN durante 'Vamos': "Non c'è un problema portiere, ma lui ha le sue responsabilità in alcune sconfitte dell'Inter - dice il brasiliano -. Poi c'è una questione di equilibrio: creare tanto dimostra il potere offensivo della squadra, ma ci sono anche gli avversari. Serve equilibrio e deve trovarlo perché continuare ad attaccare così pensando che miglioreranno i numeri... senza equilibrio non miglioreranno".