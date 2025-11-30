Dopo tanta attesa sembra essere arrivato il momento di Luis Henrique. Il brasiliano, "tra i giocatori meno impiegati da Chivu, è sceso in campo da titolare giusto due volte su nove e soprattutto non ha mai lasciato il segno" ricorda la Gazzetta dello Sport che nel focus dedicato al brasiliano parla di bivio: "Se Luis non svolterà, la strada per fare centro nel cuore dell’Inter si farà ancora più in salita".La grande svolta potrebbe essere a Pisa, "perché le previsioni del tempo dicono che tira aria di una maglia da titolare" si legge sulla Rosea che parla di "quotazioni del brasiliano in risalita".

"La palla a questo punto passa al brasiliano, che sul campo dell’Arena Garibaldi dovrà provare a sfoggiare il meglio del suo repertorio, tutto in una volta: uno contro uno, coraggio e personalità, ovvero tutto quello che non si è mai visto da quando 'Gigi' si è vestito di nerazzurro e che invece da lui si aspetterebbero tutti all’Inter. Allenatore compreso". E proprio in merito a ciò, "continuando di questo passo il futuro somiglia a un rebus: gennaio, e lo scenario di una partenza in prestito, sono dietro l’angolo".