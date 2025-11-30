Nicola Amoruso, intervenuto a margine del del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Como, ha parlato a Tmw dei giovani italiani e del movimento che non li aspetta e non li fa crescere come dovrebbe: “Non ha giocato così bene quando è stato impiegato, però c'è da dire che in Italia non sappiamo aspettare nessuno. In particolare con i giovani ci vuole fiducia e pazienza e invece qui da noi se fai dai due partite bene e poi due male, li bocciamo subito".