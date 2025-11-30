"Cosa non sta funzionando? Non lo so, ma ha preso gol alla fine quindi...". Raggiunto da Sky Sport, Christian Vieri analizza il momento dell'Inter dopo le due sconfitte contro Milan e Atletico Madrid, arrivate nonostante delle buone prestazioni: "Ha fatto due buonissime partite ma zero punti, quindi devono essere ancora più concentrati e guardare ogni minimo dettaglio perché le cose non stanno andando per il verso giusto", consiglia l'ex attaccante.

Bobo invita poi a non caricare di pressioni Francesco Pio Esposito: "Sicuramente è il centravanti del futuro, ha 20 anni ma ricordiamoci che l'anno scorso giocava con lo Spezia in Serie B. Poi è andato all'Inter davanti agli 80 mila di San Siro, ha giocato in Champions e in Nazionale. Bisogna dargli tempo e lasciarlo tranquillo. I paragoni tra uno di 20 anni e uno che ha già smesso non hanno senso: vediamo tra 7/8 anni, ora lasciamolo giocare con tranquillità. È molto bravo, fa gol, regge in confronto fisico soprattutto in Nazionale e in Champions. Deve migliorare e lo farà giocando".