Si ricomincia da Nicola Berti. Fu proprio lui, il centrocampista tanto amato dalla tifoseria interista, a decidere quello che fu l’ultimo storico precedente tra Pisa e Inter all’Arena Garibaldi in Serie A. Era la 23esima giornata del campionato 1990-1991 e fu una partita che la squadra arrivata all’ultimo anno della gestione di Giovanni Trapattoni portò a casa in una maniera un po’ bizzarra: rischiando nel primo tempo di prendere un gol… dall’arbitro Pierluigi Pairetto che si frappose col corpo alla conclusione di Davide Lucarelli mandando la palla poco sopra la traversa e poi, dopo la rete del vantaggio, chiudendosi e soffrendo di fronte agli attacchi degli avversari che trovarono pure il pareggio con Henrik Larsen, annullato per fuorigioco. Vittoria sofferta, col vulcanico presidente del Pisa Romeo Anconetani, uno che quando c’era da dirle non le mandava a dire senza guardare in faccia nessuno, che si disse comunque soddisfatto al punto da dichiarare a tutti i cronisti di aver riconosciuto il premio partita ai suoi giocatori.
Anconetani, figura indimenticabile di un’epoca d’oro, personaggio che chissà cosa avrebbe detto dell’avvento dei proprietari stranieri nel calcio italiano che ha coinvolto anche quella che era la sua amata creatura, che grazie a lui ha conosciuto momenti esaltanti fino al maledetto spareggio di Salerno contro l’Acireale nel 1993 e alla discesa agli inferi, un calvario chiuso con il ritorno nel paradiso della massima serie dello scorso maggio. Il Pisa riaccoglie questo pomeriggio l’Inter, la squadra in omaggio alla quale, in un giorno di aprile del 1910, decise di cambiare i propri colori sociali passando dal biancorosso del gonfalone comunale al nero e azzurro. E lo fa in un momento particolarmente felice a livello di risultati: imbattuta da sei partite, con una vittoria e cinque pareggi che solo il gol beffardo di Kristian Thorstvedt nel recupero del match di lunedì contro il Sassuolo ha impedito di diventare ancora più florido di punti.
Dall’altro lato, però, ci sarà un’Inter indubbiamente ferita dalla settimana infernale appena vissuta. Il ritorno dalla pausa per gli impegni delle Nazionali non poteva essere indubbiamente peggiore, per i risultati e non solo: brucia aver dovuto incassare un’altra sconfitta nel derby contro il Milan, che dopo la nefasta era Pioli ha riportato dalla propria parte l’ago della bilancia della stracittadina; e brucia aver lasciato i primi punti nel cammino europeo uscendo con le pive nel sacco dal Riyadh Air Metropolitano di Madrid per mano dell’Atletico Madrid di Diego Simeone. Ma ciò che brucia maggiormente sulla pelle è il modo in cui sono maturati questi due inciampi, la sfida di San Siro sfuggita di mano a causa di un tiro nemmeno troppo pulito che Yann Sommer devia in modo incerto consegnandolo praticamente all’accorrente Christian Pulisic che forse nemmeno si immaginava cotanta grazia oppure il beffardo terzo tempo di José Maria Gimenez che fa valere il contrappasso della Garra Charrua punendo una difesa su calcio piazzato che proprio nel momento meno opportuno ha deciso di smettere di funzionare.
E brucia chiaramente vedere come intorno all’Inter si siano clamorosamente ribaltati i giudizi, in base al principio del risultato come motore principale di tutto: non basta, o meglio, basta finché è lecito, parlare di un’Inter che paga più del dovuto i suoi pochi errori, che crea, fa gioco ma non concretizza quanto dovrebbe e quanto fosse meriterebbe. E non regge del tutto come alibi il fatto che anche con quattro sconfitte in campionato dopo appena 12 giornate, una zavorra sicuramente pesante, l’Inter rimane pienamente agganciata all’affollatissimo treno di vertice. No, in men che non si dica la squadra di Cristian Chivu è stata travolta da una serie di commenti più acidi che critici, anche da parte di quello che si potrebbe catalogare come fuoco amico. E chi sembrava un calciatore ritrovato di colpo non riesce a segnare più solo perché ha sbagliato un rigore, fatto più unico che raro; gli attaccanti non segnano più, ci sono casi sparsi a macchia di leopardo e via cantando.
Dei tanti capi d’accusa emersi in questi giorni, quello forse più legittimo e quello che guarda caso è maggiormente sostenuto dai fatti: l’Inter pende troppo a sinistra. E lo fa specialmente da quando si è fermato Denzel Dumfries per via dell’infortunio accusato durante la partita contro la Lazio. Una cosa che sembrava di lieve entità e che invece sta costringendo il terzino neerlandese ad uno stop fastidiosamente lungo (va detto, non è la prima volta che in casa Inter si verifica questo gap comunicativo tra prime impressioni ed effettivo danno accusato da un calciatore). Con Chivu che da questo punto di vista lamenta una coperta un po’ corta: schierato come alternativa un Carlos Augusto che fa quel che può ma perde molto potenziale passando da una corsia all’altra, con Matteo Darmian ancora indisponibile e un Luis Henrique che non gode pienamente della fiducia del tecnico, nel derby abbiamo visto all’improvviso Andy Diouf schierato nel disperato assalto finale in quella posizione a lui potenzialmente ignota ma nella quale è riuscito a creare più potenziali pericoli lui in pochi minuti che l’ex Monza in tutto l’incontro.
E poi sì, c’è quel problema a quanto pare diventato cronico: l’Inter non riesce più a vincere gli scontri contro le sue ‘pari-grado’. O meglio, poche volte le è riuscito ultimamente di imporsi contro le squadre che la precedono o seguono direttamente in classifica. L’unico scalpo di prestigio ottenuto da Chivu in questa stagione è stato quello della Roma, per il resto solo bocconi più o meno amari che però bisogna vedere in che modo si è costretti ogni volta a mandare giù. Quello contro il Pisa di questo pomeriggio, nella cornice di uno stadio intarsiato in uno dei contorni più suggestivi al mondo, con il campanile della Cattedrale di Santa Maria Assunta in Piazza dei Miracoli, detta anche la torre pendente, a stagliarsi non troppo lontana all’orizzonte, non sarà uno scontro diretto ma è comunque uno scontro da prendere con tutte le cautele del caso considerato il buon momento di forma della squadra di Alberto Gilardino. E considerato anche il fatto che sarà propedeutico ad un altro doppio confronto da brividi, da affrontare sempre in casa, prima contro il Como delle meraviglie di Cesc Fabregas (dove vedere italiani in campo è un miraggio ma ormai non sembra più essere un problema come tanti anni fa) poi contro un Liverpool che sta vivendo un momento nerissimo e dove il tecnico Arne Slot si gioca le ultime chance di permanenza sulla panchina.
Sarà quindi importante tornare a casa con un successo, anche per rispondere a Milan e Juventus che hanno vinto di misura i loro impegni. Ed evitare che a pendere non sia solo la torre di Pisa, ma anche i giudizi e le prospettive dell’Inter verso pieghe ancora meno gradevoli.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 23:45 Meet&Greet in vista di Pisa-Inter: Thuram e Frattesi incontrano gli Inter Club Toscana
- 23:30 Pro Vercelli, Santoni: "Poche squadre lavorano con l'intensità dell'Inter U23 già nel settore giovanile"
- 23:15 Sorloth fa doppietta contro l'Oviedo e regala all'Atletico di Simeone un altro sorriso dopo l'Inter
- 23:00 Succede di tutto a San Siro, ma il Milan vince ancora: dopo il derby altro 1-0 allegriano contro la Lazio
- 22:45 Valtolina: "Recoba, un marziano a Venezia. Però Novellino storpiava il soprannome in 'cigno'"
- 22:30 Venezia, Adorante: "Felice per la vittoria. Ora ci concentriamo sulla partita di mercoledì a San Siro"
- 22:15 Sky - Chivu pronto a cambiare: out Bonny, a centrocampo c'è Sucic. Chance per Luis Henrique?
- 22:00 Riecco Bernd Reichart: "UEFA monopolista. La Unify League offre competizioni più entusiasmanti"
- 21:45 Cagliari, Esposito: "Borrelli ha le caratteristiche di Pio: io devo fargli fare gol, lui deve fare la guerra"
- 21:30 MD - La NBA punta anche sui derby per il suo campionato europeo. E strizza l'occhio a Inter e Milan
- 21:15 Juventus, Spalletti: "Troppo timidi e scolastici all'inizio, da noi ci si aspetta di più. Vlahovic si è stirato"
- 21:00 Torna a vincere in Bundesliga il Borussia Dortmund: Bayer Leverkusen ko 2-1
- 20:45 Milan, Tare: "Emozionante sfidare la Lazio. Il rinnovo di Maignan? Siamo sereni"
- 20:30 Tomori carica il Milan prima della Lazio: "Il derby è stato bello, ma manca tanto. Testa bassa e pedalare"
- 20:15 L'IFAB sperimenta una norma 'anti-furbetti': fuori 2 minuti chi chiede l'intervento dello staff medico
- 20:02 Seba Esposito non basta al Cagliari: Yildiz fa doppietta e porta la Juve momentaneamente a -1 dall'Inter
- 19:45 Skriniar carica il Fenerbahce: “Col Galatasaray sfida infuocata, qui l’atmosfera è più folle che nei derby di Milano"
- 19:30 Venezia, Stroppa pensa già all'Inter: "Mercoledì cambierò dieci giocatori"
- 19:15 Duelli aerei, attenzione al Pisa: Nzola e Touré fattori scombinanti. E la fisicità a centrocampo...
- 19:00 Pisa, Gilardino: "L'Inter è una belva ferita, chi pensa che sia in crisi ha visto troppi film di fantascienza"
- 18:45 Serginho: "Leao? Nel derby ha sofferto molto per un motivo. E sui terzini sinistri del calcio moderno..."
- 18:30 La convinzione di Altafini: "L'Inter ha giocatori forti e non va mai sottovalutata, può sempre recuperare"
- 18:15 Muraro non ha dubbi: "L'Inter resta la più forte, è anche la squadra che gioca meglio"
- 18:00 Marini: "Sono molto ottimista sull'Inter, per me alla fine arriverà tra le prime se non prima"
- 17:45 GdS - Maignan-Milan, rinnovo in stand-by: la Juve lo segue, ma attenzione ai movimenti dalla Premier
- 17:35 Torna Mkhitaryan, ma Chivu perde Bonny: il francese non parte per Pisa a causa di una sindrome influenzale
- 17:30 Dumfries ricorda i momenti salienti di novembre: tra questi, anche lo scontro 'galeotto' con Zaccagni
- 17:15 Il Venezia si avvicina alla grande al match con l'Inter: netta vittoria per 3-0 sul Mantova
- 17:00 Il Genoa trova la prima vittoria al Ferraris: 2-1 in rimonta al Verona. Blitz dell'Udinese a Parma
- 16:45 Costas 'richiama' Lautaro al Racing: "Ho detto a lui e De Paul di tornare subito. E di non fare i finti tonti"
- 16:30 Pisa, prima della partita contro l'Inter un premio per le 100 presenze di Simone Canestrelli
- 16:15 Como, ora c'è l'Inter per sognare ancora. Moreno elogia Nico Paz: "Può essere top mondiale"
- 16:00 Pisa-Inter, cresce l'attesa e l'Arena sarà sold-out: biglietti esauriti in 15 minuti
- 15:45 Zanchetta: "Pio Esposito sarà titolare nella Nazionale per 10-15 anni. Chivu ci ha visto lungo, ecco perché"
- 15:30 Dalla Spagna - Osservatore dell'Inter ad Atene per Lunin del Real Madrid. E si parla già di cifre
- 15:15 Qui Pisa - Fisicità e coperture preventive: i tasselli cardine di Gilardino per i sei risultati utili consecutivi
- 15:00 Altobelli difende Lautaro: "È il più forte al mondo. Non segna da due domeniche e sembrano 2mila anni"
- 14:52 Sky - Mkhitaryan in gruppo anche oggi: l'armeno torna tra i convocati per la trasferta di Pisa
- 14:45 Sprofondo Liverpool tra campionato e Champions: per Slot conferma a tempo. E il 9 dicembre c'è l'Inter
- 14:30 Marotta premiato a Genova: "Inter, vogliamo vincere ancora e toglierci tante soddisfazioni. Poi ho un sogno"
- 14:15 Premio Scopigno, ad Ausilio il riconoscimento di Manager of the Year. Premiato anche Pio Esposito
- 13:45 Aleksandar Stankovic e il fratello Stefan: "Si è ritirato a 17 anni, giocava nell'Inter. Un giorno ha detto 'basta'"
- 13:30 Banchieri elogia l'Inter U23: "Sta facendo benissimo, ha ammortizzato subito l'impatto con la C"
- 13:15 Stankovic: "L'Inter è casa e un sogno che inseguo, sono interista. Ma il Bruges oggi è il miglior posto per me. La recompra..."
- 13:00 DAZN e il regalo di Natale per gli abbonati: visione simultanea su due reti diverse gratis per tutti fino al 31 dicembre
- 12:45 Qui Pisa - Gilardino senza Cuadrado e Akinsanmiro, dubbi in avanti: la probabile formazione
- 12:30 Gol attesi e subiti, la classifica parla chiaro: Inter prima, Juve e Milan sul podio. Sorpresa Roma
- 12:15 Il giallorosso Verdone: "Roma prima? Non mi faccio illusioni. Il Napoli è una squadra solida, così come l'Inter"
- 12:00 Como, Douvikas segna e punta il match con l'Inter: "Giocheremo contro una delle migliori squadre del campionato"
- 11:45 L'agente apre all'addio, conferme dalla Spagna: Ederson può lasciare l'Atalanta. Prezzo scontato
- 11:30 Ruben Sosa: "Scudetto? Spero che lo vinca l'Inter o al massimo il Napoli. La Roma non esiste"
- 11:15 Papu Gomez: "La Roma può vincere lo scudetto, ma l'Inter è quella che sta meglio"
- 11:00 Bisseck compie 25 anni, l'Inter: "Terzo compleanno interista. Contributo prezioso per la conquista della Seconda Stella"
- 10:45 Zenga: "Moggi provò a portarmi al Napoli, io al Milan impossibile. Volevo allenare l'Inter. Un ritorno? Magari"
- 10:30 fcinUno scout dell'Inter oggi a Marassi per seguire Giovane. Ieri altra missione a Como per la difesa
- 10:15 Sky - Pisa-Inter, chance per Luis Henrique. Tornano Acerbi e Thuram dal 1': la probabile formazione
- 10:00 GdS - Zielinski da valutare per un problema muscolare: non è detto che possa esserci a Pisa
- 09:45 Lo Monaco: "Gasperini trae sempre il massimo dai suoi uomini. Non lo ha fatto all'Inter perché..."
- 09:30 Domani alle 13 andrà in scena il derby Primavera: Inter-Milan sarà diretta da Pizzi di Bergamo
- 09:15 Pancaro: "Milan da scudetto? Inter davanti a tutti, ma è un campionato equilibrato"
- 09:00 GdS - Chivu chiede una svolta all'attacco: a Pisa torna Thuram insieme a Lautaro, ma Bonny è il più in forma
- 08:45 GdS - Inter, buone notizie da Mkhitaryan: oggi la decisione di Chivu sulla convocazione per Pisa
- 08:30 GdS - Occasione Luis Henrique: è il favorito per sostituire Dumfries. Chivu lo vede in crescita
- 08:15 GdS - Da Calhanoglu a Sucic e Diouf: Inter, rebus in mezzo al campo. Frattesi rischia la cessione a gennaio
- 00:00 L'Inter, Chivu e l'estetica
- 23:45 Braglia: "Attacco mediatico ingiusto contro Sommer, prima di rimpiazzare uno come lui..."
- 23:30 Como in zona Champions, Fabregas: "Ora un grandissimo esame con l'Inter, la più forte d'Italia"
- 23:15 M. Orlando: "A Chivu tante cose stanno girando nel verso sbagliato. Ma c'è un aspetto da migliorare"
- 23:00 Robinho Jr., il Manchester United valuta una mossa per il 2026. Anche l'Inter monitora il figlio d'arte