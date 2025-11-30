A pochi minuti dal calcio d'inizio del big match della giornata numero 13 di Serie A, ha parlato il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ai microfoni di DAZN. Manna si è soffermato sul mercato e sui possibili interventi da effettuare: "Oggettivamente adesso in mezzo al campo siamo corti, però non mi va di parlare di mercato perché vorrebbe dire sminuire quello che stanno facendo il mister e i ragazzi. Il lavoro fatto finora è ottimo, la posizione di classifica è ottimale però c'è attenzione e valuteremo la situazione: se c'è un'opportunità la coglieremo".