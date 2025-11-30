Dopo l'infausta trasferta di Madrid, l'Inter riparte dalla casa del Pisa, per il match valido per la 13esima gara di Serie A EniLive. A presentare la sfida a Inter TV è Petar Sucic. Di seguito le sue parole.

Non sarà una partita facile, il Pisa è imbattuto da sei partite. Dovrete essere al 100% concentrati.

"Certamente. Dobbiamo essere focalizzati sulla gara e cercare di fare il nostro meglio e spero basti per portare a casa i tre punti".

Si è parlato di mancanza di fortuna nella scorsa partita. Ma bisogna essere più cinici sotto porta?

"Sì, abbiamo bisogno di essere un po’ più cinici sotto porta ma abbiamo giocato bene e dobbiamo continuare così. Ovviamente non è mai facile dopo aver perso due partite, anche perché credo meritassimo di più. Ma va bene, pensiamo già alla prossima e dobbiamo continuare a migliorare e tornare a vincere".

Quanto è importante la fiducia di Chivu?

"Ovviamente è importante. Ho la sua fiducia dal primo giorno, da quando sono arrivato. La sua fiducia è fondamentale per me e per tutti i giocatori".