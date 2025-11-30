Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, la leggenda del Napoli, Antonio de Oliveira Filho, o semplicemente Careca, non ha dubbi: "In quante per lo scudetto? Inter e Milan, oltre al Napoli e alla Roma. Non so se sarà possibile inserirne altre, non credo, però Como e Bologna stanno facendo molto bene e la Juve è sempre la Juve. Io però mi tengo quelle quattro".

Ha visto in tv il derby di Milano.

"Con un grandissimo e decisivo Maignan. Il Milan ha la mentalità di una grande, sa cosa vuole e lo ottiene. E devo ammettere che dall’Inter mi sarei aspettato qualche sconfitta in meno: se ne perdi 4 gare su 12 vuol dire che ci sono dei problemi. E se questi ko arrivano in tre scontri diretti, allora la preoccupazione si ingrossa. È vero che mancano ventisei partite ma certi segnali vanno raccolti. Sorvolo sul 2-1 di Madrid, può capitare al 93'".

Quando torna in Italia?

"Facile: per il quinto scudetto del Napoli. Verso aprile, dunque".