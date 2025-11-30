"Nel calcio la fortuna te la devo andare a cercare". Inizia così l'analisi di Emanuele Giaccherini dagli studi di DAZN sul momento dell'Inter: "Credo che l'Inter abbia due problemi e il primo è perché è una questione di testa. Poi è talmente forte che a volte non è cattiva: sia con Inzaghi che con Chivu crea tanto ma non raccoglie per quello che crea. Ci vuole più cattiveria e fame. Poi si può parlare di fortuna o sfortuna, dei pali o no, ma devi essere bravo te a far girare le cose. Se non riesci a vincere, allora non perdi la partita".