C'è poco da parlare: oggi contano solo i tre punti. Dopo gli scivoloni con Milan e Atletico, l'Inter torna in campo e lo fa a Pisa, squadra imbattuta da ben sei partite. I nerazzurri arrivano in Toscana con una grandissima voglia di riscatto e i risultati di ieri di Milan e Juve accentuano anche il bisogno di un successo in chiave alta classifica.

QUI PISA – La lista degli indisponibili di Gilardino si è ulteriormente allungata con Denoon e Vural: i due vanno a fare compagnia agli altri infortunati, tra i quali gli ex interisti Cuadrado e Akinsanmiro. Gilardino si consola con il recupero di Marin che dovrebbe agire assieme ad Aebischer nel consueto 3-4-2-1. Tramoni e Leris si candidano per dare supporto a Nzola. Albiol insidia Calabresi.

QUI INTER – Chivu ritrova Mkhitaryan ma perde Bonny (influenza). Un grosso peccato l'assenza del francese, l'attaccante apparso più in forma dei quattro. Rispetto all'undici di Madrid, probabile il rientro dall'inizio di Acerbi, Sucic e Thuram. La novità dovrebbe riguardare la fascia destra, dove Luis Henrique potrebbe essere rilancianto dall'avvio. Calhanoglu confermato in regia, mentre Carlos Augusto non ha perso le speranze di far tirare il fiato a uno tra Bastoni e Dimarco. Anche Bisseck, dopo la buona prova in Champions, mantiene qualche chance di giocare dall'inizio. Ancora out Dumfries e Darmian, oltre a di Gennaro e Palacios.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Leris; Nzola.

Panchina: Scuffet, Nicolas, Albiol, Coppola, Mbambi, Bonfanti, Piccinini, Bettazzi, Maucci, Hojholt, Buffon, Lorran, Meister.

Allenatore: Gilardino.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Akinsanmiro, Cuadrado, Esteves, Stengs, Denoon, Vural, Lusuardi.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Zielinski, Mkhitaryan, Frattesi, Diouf, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Darmian, Palacios, Dumfries, Bonny.

ARBITRO: Guida.

Assistenti: Bercigli e Cavallina.

Quarto ufficiale: Perenzoni.

Var: Paterna.

Avar: La Penna.

