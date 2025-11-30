L'Inter spera ddi ritrovare il prima possibile il miglior Lautaro Martinez, sostituito per due volte nelle ultime due partite dopo le prestazioni non convincenti contro Milan e Atletico Madrid. Il momento non di forma dell'argentino nel dopo sosta, spiega oggi il Corriere della Sera, è legato anche "ai postumi dei vaccini che ha dovuto fare per andare a giocare in Angola con l’Argentina. I suoi connazionali Alvarez, Simeone e Molina non li hanno fatti, hanno saltato la Nazionale e nel confronto diretto in Champions la differenza un po’ si è vista".