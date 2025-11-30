"Siamo figli delle nostre prestazioni, di quello fatto fino ad oggi". Parla così Alberto Gilardino, allenatore del Pisa raggiunto da DAZN a pochi minuti dalla sfida contro l'Inter: "Siamo figli delle nostre prestazioni, di quello fatto fino ad oggi. Serve sacrificio e umiltà, cercando anche di esaltare le nostre caratteristiche. Oggi è una partita insidiosa contro una grande squadra, ma vogliamo fare una partita da Pisa".

L'Inter farà la partita, voi siete bravi in fase difensiva e nelle ripartenze.

"La gara sarà una fotografia di quello che hai detto. L'Inter ha grande qualità, servirà equilibrio ed essere bravi a ripartire quando ce lo permetteranno. Dobbiamo essere bravi nelle preventive e cercare di creare occasioni pericolose".