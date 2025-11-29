La presenza dal primo minuto nel match di Champions League contro l'Olympiacos è stata l'occasione per l'Inter per mandare un osservatore al Georgios Karaiskakis di Atene per visionare da vicino il portiere del Real Madrid Andrij Lunin, 28enne estremo difensore dei Blancos guardaspalle di Thibaut Courtois. L'ucraino, al Real dal 2018, vede sempre più precaria la sua posizione e potrebbe gradire di buon occhio un approdo in Serie A, dove l'Inter, che cerca l'erede di Yann Sommer, potrebbe garantirgli un ruolo da protagonista, secondo il portale Defensa Central

L'Inter potrebbe offrire tra i 10 e i 12 milioni di euro per Lunin nell'estate del 2026, promettendogli anche un posto da titolare. Sia il giocatore che Florentino Pérez dovranno decidere se accettare o meno l'offerta, che potrebbe essere allettante. 

Data: Sab 29 novembre 2025 alle 15:30
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
