Arrivano conferme sulle formazione dell'Inter che scenderà in campo questo pomeriggio per sfidare il Pisa. Le ultime notizie di Sky Sport parlano di un rilancio di Luis Henrique sulla fascia destra, con Dimarco a sinistra e Barella, Calhanoglu e Sucic a completare la mediana. Al centro della difesa si rivedrà Acerbi tra Akanji e Bastoni, mentre in attacco sarà Thuram ad affiancare Lautaro.