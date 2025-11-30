Crisi senza fine per la Fiorentina che fa registrare il secondo stop in quattro giorni, tra Conference League e campionato. Dopo la sconfitta di Atene contro l'AEK di giovedì scorso, la squadra di Paolo Vanoli si ferma sul campo dell'Atalanta dell'ex tecnico viola Raffaele Palladino: a Bergamo finisce 2-0 con i gol di Odilon Kossounou al 41' e di un Ademola Lookman rigenerato al 51'. Tre passi avanti importanti in classifica per la Dea, che prova a risalire la china dopo un avvio di campionato a dir poco difficoltoso con Ivan Juric in panchina; notte fonda, invece, per i gigliati, tristemente al penultimo posto, senza vittorie, con appena sei punti fatti in tredici giornate come l'Hellas Verona.