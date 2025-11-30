Ieri, nella sfida tra Juventus e Cagliari, Dusan Vlahovic ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema alla gamba sinistra. La sensazione è che si tratti di uno stiramento che, se confermato, rischia di tenerlo ai box almeno per tutte le partite da qui alla fine del 2025, ipotizza oggi Tuttosport.

"Oggi Vlahovic si sottoporrà ai primi controlli, domani invece farà esami più approfonditi e si avrà quindi un quadro più chiaro della situazione, che nella migliore delle ipotesi terrà il serbo lontano dal campo certamente per il big match con il Napoli, molto probabilmente pure per la sfida contro la Roma di Gasperini", si legge sul quotidiano.