Finale concitatissimo in Milan-Lazio che vede un check al VAR per un possibile rigore per gli ospiti, poi non convalidato, e l’espulsione di Massimiliano Allegri. Succede di tutto negli ultimi scampoli di gara, baraonda che non cambia però le sorti del match, deciso da Rafa Leao al 51esimo. Ancora 1-0 per la squadra rossonera che dopo il successo di misura contro l'Inter nello scorso turno batte anche la Lazio con una sola rete all’attivo che basta a conquistare i tre punti e continuare la sua spensierata candidatura alla vittoria del titolo.

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 29 novembre 2025 alle 23:00
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
