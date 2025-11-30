L'Inter si rialza dopo due sconfitte di fila, tra campionato e Champions, vincendo 2-0 sul campo del Pisa una partita faticosa per un'ora abbondante. Mettendo in cascina tre punti pesanti, come sottolineato da Manuel Akanji sul suo profilo Instagram: "Grande vittoria in trasferta, mentalità forte da parte dei ragazzi! Orgoglioso di questa squadra", ha scritto il difensore svizzero. 

Sezione: Focus / Data: Dom 30 novembre 2025 alle 19:40
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
