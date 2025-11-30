L'Inter vince 2-0 a Pisa e ritrova la vittoria, accorciando sulle vetta in attesa di Roma-Napoli. Raggiunto da DAZN, Lautaro Martinez, Player of the Match con una doppietta, commenta così l'importante successo nerazzurro all'Arena Garibaldi: "Sono contento perché abbiamo vinto dopo due ko", dice il capitano nerazzurro.

Qualcuno si è dimenticato che hai sempre fatto i gol.
"Sono abituato. Lavoro per me stesso, per l'Inter e per la mia famiglia. Lascio parlare chi è fuori".

Ti hanno dato un po' di fastidio queste voci? Ora sei capocannoniere.
"No, sono contento per la squadra, per la mia famiglia e per me stesso. Lavoro per l'Inter, basta". 

Quanto durerà questa storia? 
"Spero tanto, ho tanti anni di contratto e la gente mi vuole bene. La squadra viene prima di tutto, io penso sempre a lavorare. L'Inter deve vincere sempre, lottiamo per tutto da tanti anni. La gente di fuori può parlare, noi dobbiamo lasciare l'Inter più in alto possibile". 

Offrirai una cena a Pio per l'assist? Dicono che non offri mai le cene...
"Sì, certo. Ho sentito tante cose, anche i compagni scherzano su questo (ride, ndr). Stare insieme conta tanto per il gruppo, giocando ogni tre giorni si fa difficile ma appena c'è tempo organizzo io una grigliata come sempre". 

Data: Dom 30 novembre 2025 alle 17:14
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
