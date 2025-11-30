L'Inter vince 2-0 a Pisa e ritrova la vittoria, accorciando sulle vetta in attesa di Roma-Napoli. Raggiunto da DAZN, Lautaro Martinez, Player of the Match con una doppietta, commenta così l'importante successo nerazzurro all'Arena Garibaldi: "Sono contento perché abbiamo vinto dopo due ko", dice il capitano nerazzurro.

Qualcuno si è dimenticato che hai sempre fatto i gol.

"Sono abituato. Lavoro per me stesso, per l'Inter e per la mia famiglia. Lascio parlare chi è fuori".

Ti hanno dato un po' di fastidio queste voci? Ora sei capocannoniere.

"No, sono contento per la squadra, per la mia famiglia e per me stesso. Lavoro per l'Inter, basta".

Quanto durerà questa storia?

"Spero tanto, ho tanti anni di contratto e la gente mi vuole bene. La squadra viene prima di tutto, io penso sempre a lavorare. L'Inter deve vincere sempre, lottiamo per tutto da tanti anni. La gente di fuori può parlare, noi dobbiamo lasciare l'Inter più in alto possibile".

Offrirai una cena a Pio per l'assist? Dicono che non offri mai le cene...

"Sì, certo. Ho sentito tante cose, anche i compagni scherzano su questo (ride, ndr). Stare insieme conta tanto per il gruppo, giocando ogni tre giorni si fa difficile ma appena c'è tempo organizzo io una grigliata come sempre".