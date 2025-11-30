"Due sconfitte maturate sulla base di prestazioni non eccezionali con qualche giocatore cardine non al meglio. Un calo c'è stato. Una squadra come l'Inter non può permettersi cali di attenzione". Così l'ex direttore sportivo della Sampdoria Fabio Lupo analizza le ultime prestazioni della squadra nerazzurra ai microfoni di Tutto Mercato Web

Sezione: News / Data: Dom 30 novembre 2025 alle 13:30
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
