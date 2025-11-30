"Due sconfitte maturate sulla base di prestazioni non eccezionali con qualche giocatore cardine non al meglio. Un calo c'è stato. Una squadra come l'Inter non può permettersi cali di attenzione". Così l'ex direttore sportivo della Sampdoria Fabio Lupo analizza le ultime prestazioni della squadra nerazzurra ai microfoni di Tutto Mercato Web.
Sezione: News / Data: Dom 30 novembre 2025 alle 13:30
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Toni: "Pio Esposito ha le mie caratteristiche. Deve diventare più cattivo sotto porta, ma è giovane"
Giaccherini: "L'Inter non raccoglie per quanto crea. La sfortuna? Se non riesci a vincere, cerchi di non perdere"
Pro Vercelli, Santoni: "Poche squadre lavorano con l'intensità dell'Inter U23 già nel settore giovanile"
L'IFAB sperimenta una norma 'anti-furbetti': fuori 2 minuti chi chiede l'intervento dello staff medico
Altre notizie
Domenica 30 nov
- 14:31 Pisa, Marin a DAZN: "Ci manca qualche giocatore ma sappiamo che chi subentra farà ancora meglio"
- 14:31 Sucic a DAZN: "Due sconfitte di fila, sappiamo che non è facile. Ma dobbiamo restare concentrati. Chivu? Io do tutto, poi..."
- 14:29 Asllani tradisce il Torino: rigore sbagliato al 91esimo, Falcone blinda il successo per 2-1 del Lecce
- 14:25 Pisa, Gilardino a DAZN: "L'Inter è una grande squadra con qualità, ma vogliamo fare una partita da Pisa"
- 14:25 liveInter U23-Pro Vercelli, si comincia! Primo pallone per gli ospiti
- 14:23 Chivu: "Siamo sereni, sappiamo come va nel calcio. Lautaro? C'è una cosa che non ho detto prima del derby"
- 14:18 Sucic a ITV: "Ho la fiducia di Chivu dal primo giorno". Poi avvisa i compagni: "Dobbiamo essere più cinici"
- 14:18 LIVE PRIMAVERA, INTER-MILAN 1-0 - 70', protesta eccessiva, Renna viene ammonito
- 14:15 Toni: "Pio Esposito ha le mie caratteristiche. Deve diventare più cattivo sotto porta, ma è giovane"
- 14:07 Corrado, pres. Pisa: "Rivedere l'Inter qui una soddisfazione per i tifosi. Akinsanmiro è forte e noi..."
- 14:03 LIVE - Pisa-Inter, le ufficiali: Chivu rilancia Luis Henrique. Gioca Acerbi in difesa, riecco Mkhitaryan in panchina
- 14:00 Muharemovic, nella lista delle pretendenti si aggiunge il Bologna: Sartori avvistato venerdì al Sinigaglia
- 13:45 Sky - Sta per scoccare l'ora di Pepo Martinez: lo spagnolo tornerà titolare in Coppa Italia
- 13:30 Lupo: "Inter, un calo c'è stato. Ma una squadra così non può permettersi cali di attenzione"
- 13:15 El Paròn Rocco si sbagliava di brutto: a Madrid c'era almeno un Musso che volava!
- 13:00 TS - Juve in ansia per Vlahovic: si teme uno stiramento. Possibile stop fino al 2026
- 12:45 Hernanes: "Inter, serve più equilibrio. Sommer ha le sue responsabilità in alcune sconfitte"
- 12:30 Giaccherini: "L'Inter non raccoglie per quanto crea. La sfortuna? Se non riesci a vincere, cerchi di non perdere"
- 12:15 Corsera - Lautaro, condizione fisica non al top: il calo dell'argentino è legato anche ai postumi degli ultimi vaccini
- 12:00 Sky - Pisa-Inter, arrivano conferme di formazione: Luis Henrique a destra, tornano Acerbi e Thuram
- 11:45 Vieri: "Inter, zero punti ma grandi prestazioni. Esposito centravanti del futuro, adesso i paragoni non hanno senso"
- 11:31 Samuel: "Lautaro ha sempre dato il massimo per l'Argentina e l'Inter, reazione normale da calciatore. Felice per Chivu"
- 11:15 Antognoni e il futuro di Nico Paz: "La fine è già scritta. Normale che il Real Madrid voglia riportarlo a casa"
- 11:00 Vice-Dumfries, l'Inter spedisce gli scout in missione per Palestra. Sul classe 2005 anche altre due big di A
- 10:45 Careca duro con l'Inter: "Mi sarei aspettato qualche ko in meno. Scudetto? Lottano in quattro ma..."
- 10:30 Corsera - L'Inter ritrova Mkhitaryan: il piano di Chivu per la gestione dell'armeno tra Pisa e gli ottavi di Coppa Italia
- 10:15 Corsera - Inter a Pisa per il riscatto. Chivu rilancia Luis Henrique titolare lontano dalle pressioni di San Siro
- 10:00 CdS - A Pisa per ritrovare fiducia: i nerazzurri ottimisti per Luis Henrique. Ma ora è tempo di risposte
- 09:45 TS - Marotta, nuovo futuro dirigenziale? Le sue sono parole di chi pensa al ruolo di Ministro dello Sport
- 09:30 TS - Inter a Pisa con il ballottaggio sulla fascia destra e... gli occhi su Touré: il ds Ausilio lo osserverà con attenzione
- 09:16 CdS - Lautaro giudice severo di se stesso, ma i numeri parlano chiaro: è lui la costante dell'attacco nerazzurro
- 09:00 GdS - Luis Henrique alla ricerca della svolta. Di questo passo il futuro somiglia a un rebus
- 08:45 GdS - Torna Mkhitaryan dopo un mese, ma Sucic è in vantaggio. Luis Henrique favorito su Carlos
- 08:30 GdS - A Pisa con la ThuLa per ritrovare la marcia da scudetto ed evitare a Chivu di tornare al punto di partenza
- 08:15 Preview Pisa-Inter - Chivu si affida alla Thu-La. Opzione Luis Henrique
- 00:00 Oggi non c'è solo la torre a pendere
Sabato 29 nov
- 23:45 Meet&Greet in vista di Pisa-Inter: Thuram e Frattesi incontrano gli Inter Club Toscana
- 23:30 Pro Vercelli, Santoni: "Poche squadre lavorano con l'intensità dell'Inter U23 già nel settore giovanile"
- 23:15 Sorloth fa doppietta contro l'Oviedo e regala all'Atletico di Simeone un altro sorriso dopo l'Inter
- 23:00 Succede di tutto a San Siro, ma il Milan vince ancora: dopo il derby altro 1-0 allegriano contro la Lazio
- 22:45 Valtolina: "Recoba, un marziano a Venezia. Però Novellino storpiava il soprannome in 'cigno'"
- 22:30 Venezia, Adorante: "Felice per la vittoria. Ora ci concentriamo sulla partita di mercoledì a San Siro"
- 22:15 Sky - Chivu pronto a cambiare: out Bonny, a centrocampo c'è Sucic. Chance per Luis Henrique?
- 22:00 Riecco Bernd Reichart: "UEFA monopolista. La Unify League offre competizioni più entusiasmanti"
- 21:45 Cagliari, Esposito: "Borrelli ha le caratteristiche di Pio: io devo fargli fare gol, lui deve fare la guerra"
- 21:30 MD - La NBA punta anche sui derby per il suo campionato europeo. E strizza l'occhio a Inter e Milan
- 21:15 Juventus, Spalletti: "Troppo timidi e scolastici all'inizio, da noi ci si aspetta di più. Vlahovic si è stirato"
- 21:00 Torna a vincere in Bundesliga il Borussia Dortmund: Bayer Leverkusen ko 2-1
- 20:45 Milan, Tare: "Emozionante sfidare la Lazio. Il rinnovo di Maignan? Siamo sereni"
- 20:30 Tomori carica il Milan prima della Lazio: "Il derby è stato bello, ma manca tanto. Testa bassa e pedalare"
- 20:15 L'IFAB sperimenta una norma 'anti-furbetti': fuori 2 minuti chi chiede l'intervento dello staff medico
- 20:02 Seba Esposito non basta al Cagliari: Yildiz fa doppietta e porta la Juve momentaneamente a -1 dall'Inter
- 19:45 Skriniar carica il Fenerbahce: “Col Galatasaray sfida infuocata, qui l’atmosfera è più folle che nei derby di Milano"
- 19:30 Venezia, Stroppa pensa già all'Inter: "Mercoledì cambierò dieci giocatori"
- 19:15 Duelli aerei, attenzione al Pisa: Nzola e Touré fattori scombinanti. E la fisicità a centrocampo...
- 19:00 Pisa, Gilardino: "L'Inter è una belva ferita, chi pensa che sia in crisi ha visto troppi film di fantascienza"
- 18:45 Serginho: "Leao? Nel derby ha sofferto molto per un motivo. E sui terzini sinistri del calcio moderno..."
- 18:30 La convinzione di Altafini: "L'Inter ha giocatori forti e non va mai sottovalutata, può sempre recuperare"
- 18:15 Muraro non ha dubbi: "L'Inter resta la più forte, è anche la squadra che gioca meglio"
- 18:00 Marini: "Sono molto ottimista sull'Inter, per me alla fine arriverà tra le prime se non prima"
- 17:45 GdS - Maignan-Milan, rinnovo in stand-by: la Juve lo segue, ma attenzione ai movimenti dalla Premier
- 17:35 Torna Mkhitaryan, ma Chivu perde Bonny: il francese non parte per Pisa a causa di una sindrome influenzale
- 17:30 Dumfries ricorda i momenti salienti di novembre: tra questi, anche lo scontro 'galeotto' con Zaccagni
- 17:15 Il Venezia si avvicina alla grande al match con l'Inter: netta vittoria per 3-0 sul Mantova
- 17:00 Il Genoa trova la prima vittoria al Ferraris: 2-1 in rimonta al Verona. Blitz dell'Udinese a Parma
- 16:45 Costas 'richiama' Lautaro al Racing: "Ho detto a lui e De Paul di tornare subito. E di non fare i finti tonti"
- 16:30 Pisa, prima della partita contro l'Inter un premio per le 100 presenze di Simone Canestrelli
- 16:15 Como, ora c'è l'Inter per sognare ancora. Moreno elogia Nico Paz: "Può essere top mondiale"
- 16:00 Pisa-Inter, cresce l'attesa e l'Arena sarà sold-out: biglietti esauriti in 15 minuti
- 15:45 Zanchetta: "Pio Esposito sarà titolare nella Nazionale per 10-15 anni. Chivu ci ha visto lungo, ecco perché"