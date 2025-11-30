Il futuro di Nico Paz sembra essere scritto. Dopo le voci di mercato che hanno riguardato anche l'Inter, il fantasista argentino del Como è destinato a tornare al Real Madrid, pronto ad esercitare la recompra nei prossimi mesi. Nessuna sorpresa per Giancarlo Antognoni, storico numero 10 del passato: "È normale che il Real voglia riportarlo a casa, un giocatore così forte merita di giocare al Bernabeu. Certo, è un peccato per la Serie A, ma direi che la fine è già scritta" dice ai microfoni de La Repubblica.