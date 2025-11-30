Chivu ritrova Mkhitaryan dopo la lunga assenza, ma perde all'ultimo Bonny. Un'assenza che elimina i dubbi sulla coppia d’attacco e dopo la panchina iniziale a Madrid, Thuram tornerà ad affiancare capitan Lautaro. "La vera novità però potrebbe essere Luis Henrique", si legge sul Corriere dello Sport che boccia la terza candidatura di Carlos Augusto sulla corsia destra, dove l'ex Monza ha palesato le sue difficoltà nell'affrontare "nel dover agire a piede invertito".

Ecco perché a Pisa, Chivu punterà su Luis Henrique per quella che se confermata sarebbe "la sua terza gara da titolare da inizio stagione" dopo partito Cagliari e Verona, partite in cui il brasiliano "aveva tutt’altro che incantato" e altrettanto era successo negli altri spezzoni di gara disputati. A questo punto però "l'Inter ha anche la necessità di capire se può contare su Luis Henrique o se, in prospettiva del mercato di gennaio, dovranno essere fatte valutazioni differenti", ovvero cercare una sistemazione e contemporaneamente "andare a caccia di un’altra alternativa per Dumfries, che farà di tutto per essere in campo contro il Liverpool". Sul’ex Marsiglia, il quotidiano romano svela: "Alla Pinetina raccontano sia un altro giocatore" rispetto alla timida versione di sé mandata poi in partita. "L’auspicio, dunque, è che una volta sbloccato si trasformi in una risorsa utile e preziosa. L’attesa, però, come già sottolineato, non durerà all’infinito".

Maglia da titolare non solo per Luis Henrique, ma per Sucic, in vantaggio su Zielinski. "Difficile, inoltre, nonostante lo scalpitante Frattesi, alla luce anche dell’importanza di tornare a Milano con i 3 punti, che possa riposare uno tra Barella e Calhanoglu".