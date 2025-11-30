Per vedere l'Inter "sporca e cattiva" che chiede Chivu c'è bisogno di una vittoria convincente in trasferta contro una neopromossa 'rognosa' come il Pisa, squadra che ha ritrovato solidità, che non prende gol in casa da 436' e che ha perso di misura contro Napoli e Roma e pareggiato anche a San Siro con il Milan. Lo scrive il Corriere dello Sport che poi fa il punto sulla formazione escludendo grosse novità, eccezion fatta per la fascia destra.

"Il ritorno dopo oltre un mese tra i convocati di Mhkitaryan è una buona notizia per Chivu, ma il problema è l’assenza di Dumfries: Carlos Augusto ha giocato due partite fuori posizione, da mancino spostato a destra, con esiti nulli in fase offensiva. Per cui dopo i minuti non indimenticabili al Metropolitano, Luis Henrique potrebbe giocare la sua terza partita da titolare dopo Cagliari e Verona, lontano dalle pressioni di San Siro e con l’obiettivo di dare un contributo maggiore". In attacci si rivedrà invece la ThuLa.