Intervistato da Sport Mediaset a Miami, a margine delle Finals dell’EA7 World Legends Padel Tour, Luca Toni ha parlato dell'attacco dell'Inter e in particolare di Francesco Pio Esposito, giovane attaccante nerazzurrp per il quale ha belle parole: "Diciamo che abbiamo bisogno dei centravanti, adesso si sono un po' sbloccati perché fino a poco tempo fa c'erano pochi centravanti in classifica marcatori. Penso a Moise Kean, Gianluca Scamacca; ma mi piacciono tanto anche i quattro attaccanti dell'Inter, che penso che lì davanti sia messa bene. Pio ha le mie caratteristiche, deve diventare molto più cattivo sotto porta. Ma è giovane e ha davanti dei grandi attaccanti dai quali sta studiando per migliorare le sue potenzialità".