Manuel Neuer sarà costretto a saltare le prossime quattro partite in calendario del Bayern Monaco a seguito della ricaduta al polpaccio accusata venerdì, durante l'allenamento propedeutico al ritorno in gruppo. Stando a quanto risulta alla BILD, l'esperto portiere tedesco non sarà a disposizione di Vincent Kompany nelle sfide con St. Pauli e Augsburg in campionato, oltre all'andata dei quarti di Champions League che metterà di fronte i bavaresi all'Inter il prossimo 8 aprile. All'interno del club resta la speranza di recuperarlo per la sfida di ritorno in programma a San Siro il 16, che arriva quattro giorni dopo il Der Klassiker con il Borussia Dortmund.