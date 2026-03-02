Diamo il via alla settimana di Milan-Inter, derby di ritorno in cui la squadra nerazzurra potrebbe chiudere virtualmente il discorso scudetto. Viviamo insieme anche la vigilia di Como-Inter, andata della semifinale di Coppa Italia.

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 02 marzo 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
