Henrikh Mkhitaryan contro il Genoa ha raggiunto un traguardo prestigioso: con l'assist servito per il gol di Dimarco, sono 150 le partecipazioni a rete nei cinque maggiori campionati europei, frutto di 71 gol e 79 assist.

Dal 2013/14, stagione del suo esordio in questi tornei, è il settimo centrocampista a tagliare questo traguardo, entrando in una lista che comprende giocatori del calibro di Kevin De Bruyne, Marco Reus, Ángel Di María, Hakan Çalhanoğlu, Dimitri Payet e Bruno Fernandes.