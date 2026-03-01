Ospite del podcast 352 Sport, Radja Nainggolan ha rivelato alcuni aneddoti del suo modo di vivere il calcio: “Quando andavo in campo con la Roma, e anche prima di andare all’Inter, pensavo che qualsiasi squadra mi potesse prendere. Io ho sempre tifato per il Barcellona: se mi avessero chiamato, ci sarei andato a occhi chiusi".

Nainggolan ha continuato: “Non voglio dire se Cristiano Ronaldo vive così, anche io devo vivere così. Ho la mia vita: il calcio per me è sempre stato un hobby, e se poi può diventare un lavoro, ben vengano i soldi. Non ho mai saltato un allenamento e ho giocato anche da lesionato. Avrei potuto parlare sempre in positivo di me stesso, ma non mi interessa: preferisco farmi giudicare dagli altri, stavo più in discoteca che in campo”.