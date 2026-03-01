Hakan Calhanoglu è tornato nel migliore dei modi. Il centrocampista turco ha segnato il gol del 2-0 contro il Genoa, trasformando il calcio di rigore assegnato in favore dell'Inter per un tocco con il braccio di Amorim.

Dal suo arrivo all’Inter (2021/22) Çalhanoglu è il giocatore che ha segnato più gol su rigore in Serie A: 21 trasformazioni che testimoniano freddezza e leadership nei momenti chiave.