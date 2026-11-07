Un inusuale inghippo ha portato allo spostamento di 17 minuti dell'inizio della partita di campionato tra Torino e Lecce. Dopo che le squadre erano già in campo e pronte al fischio d’inizio e avevano anche osservato il minuto di raccoglimento per Jesus De Miguel, l’arbitro Ermanno Feliciani non ha dato il via per una motivazione a dir poco curiosa: la linea di porta sotto la Maratona, quella della porta del Lecce, che non era perfettamente dritta ed è stata quindi frettolosamente sistemata dagli addetti dell’Olimpico Grande Torino per permettere il regolare funzionamento della goal line technology. Sulle tribune dello stadio c’è anche Daniele Orsato, che è sceso in campo per seguire le operazioni che hanno rimesso a posto il campo e permesso l’inizio della gara.