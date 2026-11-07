Ha sorpreso molti l'assenza di Koni De Winter, difensore del Milan, dalla lista dei convocati del Belgio per le prossime due sfide di Nations League. A spiegare la mancata convocazione del rossonero è stato il ct dei Diavoli Rossi Mark van Bommel, che tra l'altro il 15 novembre sfiderà proprio l'Italia di Roberto Mancini: "De Winter ha deciso da solo. Ho parlato con lui e gli ho spiegato la situazione. Come allenatore, ex giocatore e padre. In definitiva, la decisione è sua e io non posso cambiarla. Non è perché non ha giocato l'ultima volta. Bisogna accettarlo, ma avrà delle conseguenze a lungo termine. Ha 24 anni, quindi sta prendendo questa decisione piuttosto presto".