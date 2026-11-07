Non più una semplice alternativa, ma una risorsa fondamentale per l'Inter di Cristian Chivu. Carlos Augusto sta vivendo uno dei momenti migliori della sua esperienza nerazzurra e la società è pronta a riconoscerne il valore attraverso un rinnovo contrattuale accompagnato da un importante adeguamento economico. Come racconta il Corriere dello Sport, la dirigenza ha inserito il brasiliano in cima alla lista delle priorità. L'obiettivo è prolungare l'attuale accordo fino al 30 giugno 2031, premiando un giocatore diventato sempre più centrale nel progetto tecnico. A fare la differenza è soprattutto la sua duttilità. Carlos Augusto può essere impiegato sia da braccetto sinistro nella difesa a tre sia da esterno a tutta fascia, garantendo a Chivu soluzioni differenti senza compromettere gli equilibri della squadra. Una qualità che lo rende molto più di un'alternativa a Bastoni e Dimarco, come dimostrano le prestazioni offerte nelle ultime settimane tra campionato e Champions League.
Pronto un ingaggio superiore ai 4 milioni: Marotta e Baccin accelerano
La trattativa per il rinnovo è entrata nella fase decisiva. Giuseppe Marotta e Dario Baccin intendono chiudere l'accordo con l'entourage del brasiliano, definendo soprattutto la suddivisione tra parte fissa e bonus. Secondo il quotidiano, il nuovo stipendio dovrebbe superare complessivamente i 4 milioni di euro a stagione, anche grazie ai benefici fiscali del Decreto Crescita, applicabili fino al 2029. Il prolungamento di Carlos Augusto rappresenta un'eccezione rispetto alla programmazione degli altri rinnovi. Nelle prossime settimane la società dovrebbe concentrarsi anche sulla situazione di Hakan Calhanoglu, il cui contratto scadrà nel 2027, con l'intenzione di trovare un'intesa entro la fine dell'anno. I discorsi relativi a Dimarco, Bastoni, Thuram e Akanji, tutti in scadenza nel 2028, saranno invece affrontati nel nuovo anno, insieme alle situazioni di Stones, Pavard e Zielinski.
Carlos Augusto, il ritorno nel Brasile di Ancelotti premia il lavoro estivo
A certificare la crescita dell'ex Monza è arrivata anche la convocazione nella Nazionale brasiliana di Carlo Ancelotti. Un riconoscimento importante, soprattutto dopo la delusione per l'esclusione dall'ultimo Mondiale. Proprio quella mancata chiamata aveva spinto Carlos Augusto a lavorare con particolare intensità durante l'estate, presentandosi alla nuova stagione nelle migliori condizioni. I risultati sono stati evidenti. Il brasiliano ha risposto con prestazioni convincenti, continuità e gol pesanti, guadagnando sempre più fiducia da parte di Chivu. L'Inter, adesso, vuole blindare un giocatore che ha saputo trasformare la propria duttilità in un punto di forza. Perché Carlos Augusto non è più soltanto l'uomo da utilizzare quando manca un titolare: è diventato uno di quelli ai quali Chivu difficilmente rinuncia. E il rinnovo fino al 2031 sarebbe il riconoscimento di uno status conquistato sul campo, partita dopo partita.
Autore: Ludovica Ferrante
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