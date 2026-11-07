Slaven Bilic, CT della Nazionale croata, ha diramato quest'oggi la sua lista di convocati per le prossime partite contro Inghilterra e Cechia, valide per la quinta e la sesta giornata della Nations League e in programma i prossimi 12 e 15 novembre rispettivamente a Londra e Osijek. I giocatori chiamati sono 25, tra i quali c'è ovviamente anche il centrocampista dell'Inter Petar Sucic.

Questo l'elenco completo:

Portieri: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Difensori: Joško Gvardiol, Josip Šutalo, Duje Ćaleta-Car, Josip Stanisić, Luka Vušković, Ivan Smolčić, Šimun Hrgović

Centrocampisti: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Martin Baturina, Petar Sucic, Luka Sucic, Kristijan Jakic, Josip Misic

Attaccanti: Ivan Perišić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Igor Matanović, Dion Drena Beljo, Marin Šotiček.