Slaven Bilic, CT della Nazionale croata, ha diramato quest'oggi la sua lista di convocati per le prossime partite contro Inghilterra e Cechia, valide per la quinta e la sesta giornata della Nations League e in programma i prossimi 12 e 15 novembre rispettivamente a Londra e Osijek. I giocatori chiamati sono 25, tra i quali c'è ovviamente anche il centrocampista dell'Inter Petar Sucic. 

Questo l'elenco completo:

Portieri: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Difensori: Joško Gvardiol, Josip Šutalo, Duje Ćaleta-Car, Josip Stanisić, Luka Vušković, Ivan Smolčić, Šimun Hrgović

Centrocampisti: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Martin Baturina, Petar Sucic, Luka Sucic, Kristijan Jakic, Josip Misic

Attaccanti: Ivan Perišić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Igor Matanović, Dion Drena Beljo, Marin Šotiček.

Sezione: News / Data: Sab 07 novembre 2026 alle 15:11 / Fonte: HNS
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.