Ci sono giocatori che restano semplici suggestioni di mercato e altri che diventano veri e propri rimpianti. Per l'Inter, Nico Paz appartiene alla seconda categoria. Il talento argentino, che domenica arriverà a San Siro con il Como, è stato a lungo uno degli obiettivi più desiderati dalla dirigenza nerazzurra. Un corteggiamento durato quasi due anni, tra contatti diretti, rapporti personali e tentativi di inserirsi negli accordi tra i lariani e il Real Madrid. Come ricostruisce il Corriere dello Sport, Giuseppe Marotta e Javier Zanetti hanno cercato più volte di portare il trequartista a Milano, senza riuscire a superare la resistenza del Como e i vincoli contrattuali con i Blancos.
Il primo passo concreto risale alla primavera del 2025, quando Zanetti assiste a Como-Venezia e incontra Pablo Paz, padre del calciatore e suo ex compagno nell'Argentina ai Mondiali del 1998. Un rapporto personale che sembrava poter favorire l'operazione, ma che non è bastato a cambiare gli equilibri. A complicare tutto era soprattutto il diritto di recompra mantenuto dal Real Madrid, inizialmente fissato a 9 milioni per il 2025, 10 per il 2026 e 11 per il 2027, oltre al 50% su un'eventuale futura rivendita.
Marotta e Zanetti allo scoperto, poi la risposta di Fabregas
L'apprezzamento dell'Inter non è mai stato nascosto. Già nel marzo 2025 Marotta aveva riconosciuto pubblicamente le difficoltà dell'affare: "Il giocatore è di gestione del Como con il diritto di recompra del Real, quindi è un percorso abbastanza difficoltoso. È un ottimo giocatore, ma la nostra rosa è competitiva". I tentativi sono proseguiti anche nelle successive sessioni di mercato, senza risultati. Lo scorso marzo il presidente nerazzurro era tornato sull'argomento, elogiando il lavoro delle due società: "È stato bravo il Como a individuarlo e il Real anche a tenerlo stretto. Credo sia un giocatore di cui si parlerà tanto in futuro". La vicenda ha assunto contorni più accesi a maggio, quando Zanetti ha espresso apertamente il desiderio di vedere Nico Paz con la maglia dell'Inter.
"Adoro Nico Paz. Ho la fortuna di conoscere suo padre Pablo, mio compagno di stanza ai Mondiali del '98. Da quello che so, tornerà al Real Madrid, ma non si perde mai la speranza di vederlo con la maglia dell'Inter". Parole che hanno provocato la reazione infastidita di Cesc Fabregas, deciso a proteggere il proprio giocatore: "Io so che Zanetti non lavora per il Real e il Como, allora bisogna portare rispetto. Nico Paz non giocherà nell'Inter. O tornerà al Real o giocherà nel Como". Una presa di posizione netta, che ha evidenziato quanto il trequartista fosse centrale nel progetto lariano.
Nico Paz, il Como spende 60 milioni e cambia gli accordi con il Real Madrid
Il momento decisivo è arrivato nell'estate 2026. Il Real Madrid aveva la possibilità di riportare Nico Paz in Spagna attraverso una clausola particolarmente vantaggiosa, mentre l'Inter sperava ancora di trovare uno spiraglio per inserirsi nell'operazione. Il Como, però, ha anticipato qualsiasi scenario alternativo. Il direttore sportivo Carlalberto Ludi si è recato a Madrid per ridefinire gli accordi con i Blancos, raggiungendo un'intesa che ha cambiato radicalmente il futuro del giocatore. La società lariana ha investito 60 milioni di euro, pagabili in quattro anni, per trattenere Nico Paz, mentre il Real Madrid ha mantenuto un nuovo diritto di recompra da 80 milioni, esercitabile nell'estate 2027.
Inter-Como, Nico Paz torna a San Siro da avversario: il talento che i nerazzurri non sono riusciti a prendere
Domenica Nico Paz sarà nuovamente a San Siro, ma con la maglia del Como. Un incrocio particolare per l'Inter, che ritroverà da avversario uno dei giocatori maggiormente inseguiti dalla propria dirigenza. I nerazzurri hanno provato a sfruttare ogni possibilità, dai rapporti personali di Zanetti con la famiglia alle opportunità offerte dal mercato. Non è bastato. Il Como ha difeso il proprio investimento, il Real Madrid ha mantenuto un ruolo determinante e il calciatore ha privilegiato la continuità del progetto di Fabregas. Il caso Nico Paz racconta anche come siano cambiati i rapporti di forza nel calcio italiano. L'Inter ha cercato di convincere uno dei talenti più interessanti del campionato a compiere il salto verso una grande tradizionale, ma si è trovata davanti una società determinata a non rinunciare ai propri protagonisti, anche a costo di investimenti enormi. E così, dopo due anni di corteggiamento, il risultato è rimasto lo stesso: Nico Paz continua a giocare nel Como. Per Marotta e Zanetti, domenica, il confronto avrà inevitabilmente un sapore particolare. Perché il talento che avrebbero voluto vedere protagonista a San Siro con la maglia dell'Inter proverà ancora una volta a fare la differenza. Ma dalla parte opposta.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 13:15 Icardi di nuovo in Serie A? Ci pensa la Juve dopo il no dell'Inter
- 13:00 TS - Como, Diao verso il forfait. Tifosi furiosi: pochi biglietti
- 12:53 PRIMAVERA 1 - Atalanta-Inter 1-1: i milanesi rimandano ancora il ritorno alla vittoria
- 12:45 Christian Shpendi: "CR7 il mio idolo. Studio tantissimo da Lautaro"
- 12:30 Ricci: "San Siro, oggi meno di 70mila spettatori non ci soddisfano. Prima..."
- 12:16 Sport - I calciatori più sottovalutati d'Europa: c'è anche Barella
- 12:03 Inter Club, giornata speciale a Brindisi con Javier Zanetti
- 11:49 Barcellona, Fermin Lopez: "Contro l'Inter una delle notti più difficili"
- 11:34 Condò: "Inter-Fabregas, ecco come andò: fu una scelta di Oaktree"
- 11:19 TS - Nico Paz pericolo numero uno, ma anche grande rimpianto
- 11:04 Como, Suwarso svela il modello: "Vogliamo diventare come il Barcellona"
- 10:49 TS - Chivu ritrova Stones e Jones: entrambi andranno in panchina
- 10:34 Belgio, Van Bommel: "De Winter ha rifiutato la convocazione, avrà conseguenze"
- 10:19 Di Canio boccia Chivu: "Nel derby ha fatto un disastro. Ma un passo falso ci sta"
- 10:05 TS - Calhanoglu, la sfida vale doppio: sulle sue tracce c'è anche il Como
- 09:55 CdS - Chivu ritrova Bastoni e punta su Spence. Tre ballottaggi ancora aperti
- 09:40 CdS - Ultimo sforzo prima della sosta, Chivu si affida ai soliti noti
- 09:26 GdS - Prima chiamata di Zidane per Thuram. Bisseck, niente Nazionale
- 09:12 GdS - Chivu ritrova Bastoni, Spence adesso insidia Diouf
- 08:58 GdS - Da amici a rivali, Sucic sfida Baturina nella corsa al vertice
- 08:44 CdS - Carlos Augusto ora è indispensabile, c'è il piano per blindarlo
- 08:29 Costacurta sul Milan: "Chi non gioca tutte le gare come il derby deve restare a casa"
- 08:14 GdS - Inter-Como, due modelli di gestione economica a confronto
- 08:00 Esposito si è ripreso la scena, Chivu punta sul suo talento contro il Como
- 00:00 La prova del nove
- 23:46 Nicola: "Contento di aver dato continuità alle prestazioni con Inter e Como"
- 23:33 Mondiale per Club 2029, DAZN si muove: ottenuta un'opzione dalla FIFA
- 23:19 Milan, Bakker: "I derby sono sempre qualcosa di speciale"
- 23:05 Majorino: "Se si potesse ridiscutere il progetto San Siro, sarebbe giusto"
- 22:51 Venezia-Udinese 2-1, i lagunari smuovono la classifica e inguaiano i bianconeri
- 22:37 Il Racing Avellaneda predica cautela: slitta il rientro di Carboni
- 22:22 Cannavaro: "Con Sucic e Baturina, Inter e Como hanno fatto due colpi"
- 22:08 The Athletic sull'affare mancato Bastoni-Barça: "I catalani preferirono..."
- 21:53 Braglia: "Fabregas vuole rifarsi contro i nerazzurri"
- 21:39 Orlando: "L'Inter non può sbagliare approccio contro il Como"
- 21:25 Boeri boccia La Russa e Calabresi: "Due stadi a San Siro? Non ha senso"
- 21:10 Nicola: "Pochi gol? Ne abbiamo fatti 3, ma 2 li hanno annullati"
- 20:55 Gabigol ricorda: "Volevo l'Europa. Dall'Inter un'offerta irrinunciabile"
- 20:41 Inter-Como, occhio a Calhanoglu e Carlos Augusto: sanno come fare male ai lariani
- 20:26 Inter-Como, nerazzurri favoriti in lavagna. Duello tra Thuram e Douvikas
- 19:58 Pizzi: "Inter-Como sarà bellissima, mi aspetto nerazzurri d'assalto"
- 19:44 Show Your Heart, Petar Sucic candidato per l'edizione 2026
- 19:30 Zidane accoglie Thuram: "Questa è un'opportunità per valutarlo"
- 19:14 Serie A, Varela del Monza vince il Rising Star Of the Month di ottobre
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso INTER-COMO, le ULTIME da APPIANO, la PROBABILE e la sfida CHIVU-FABREGAS
- 18:55 Tosto sr. al figlio Lorenzo: "Se segna alla Salernitana lo caccio di casa"
- 18:40 Calabresi: "San Siro, se sarò sindaco parlerò con Inter e Milan"
- 18:26 Francia, Thuram torna tra i convocati di Zidane. Confermato Diouf
- 18:13 Palestra e la firma col Chelsea: "La prima emozione? Solo felicità"
- 17:59 Polonia, Zielinski convocato per gli impegni di UNL con Romania e Svezia
- 17:45 Inter-Como, sono 30 i precedenti: il bilancio è nerazzurro. Filotto di 11 vittorie consecutive
- 17:30 Spagna, Martinez a casa e convocato Valles. De La Fuente: "Era ora"
- 17:16 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 17:02 Salernitana, sono 22 i giocatori convocati da Di Bari
- 16:48 Generali Stadium appare una denominazione subdolamente 'bellicista'
- 16:35 Genoa, De Rossi: "Milan tra le prime tre rose in Serie A. E il derby ha lasciato cose positive"
- 16:21 Feyenoord, van Bronckhorst: "Difesa e scelta sul pressing: possiamo imparare dall'Inter"
- 16:07 Inter Women, domani c'è il derby. Santi: "Gara speciale, vogliamo vincere"
- 15:54 Gerry Scotti: "Milan, in EL manca la carica giusta. Con l'Inter un'adrenalina diversa"
- 15:40 Qui Como - Fabregas prova a recuperare Chalobah. Formazione: 3 opzioni
- 15:25 Mondiale U17, l'Italia si prepara alla missione in Qatar: tra i 21 convocati due giocatori dell'Inter
- 15:12 Francia, due posti liberi in attacco: Thuram tra le opzioni di Zidane
- 14:58 Buone notizie da Appiano: Stones e Jones disponibili. Due assenze per Chivu
- 14:45 ll PRIMO INTER CLUB di BIAPRI, 46 anni di PASSIONE NERAZZURRA: alla scoperta dell'IC TORRE DEL GRECO
- 14:31 Feyenoord-Inter, Spence convince tutti. Carlos vola in vetta
- 14:18 TyC Sports - Icardi vuole tornare in Italia: dopo il "no dell'Inter" in pole c'è la Juventus
- 14:04 Ludi: "Como a San Siro con umiltà e consapevolezza. Sarà tostissima"
- 13:50 Turchia, il ct Yalçın: "Calhanoglu? Lasciateci giocare, poi potrete criticarci"
- 13:35 Marazzina: "Scudetto, non vedo avversari per l'Inter. Il derby è una situazione strana"
- 13:21 Turchia, prima chiamata per il neo ct Yalçın: riecco Calhanoglu