Arriva da Castelvolturno un'ulteriore sentinella del clima incendiario che circonda il Napoli specie dopo la pesante sconfitta di Champions League contro il Porto: Aurelio De Laurentiis ha deciso di annullare, a pochi minuti dall'orario di inizio, la conferenza stampa del tecnico Massimiliano Allegri alla vigilia della partita contro la Lazio. A svelare il retroscena sull'intervento del numero uno partenopeo è Sky Sport, che spiega come Allegri fosse comunque disponibile e la sala conferenza fosse già piena con tutta la stampa. Poi è arrivata la decisione del presidente.