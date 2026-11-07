Un gol per lasciarsi alle spalle le difficoltà delle ultime settimane e tornare a essere protagonista. Francesco Pio Esposito si è ripreso la scena nella vittoria dell'Inter contro il Feyenoord, trovando una rete importante per la squadra e per il proprio percorso di crescita. Adesso, però, arriva un altro esame: la sfida di domenica contro il Como, appuntamento delicato nella corsa ai vertici della Serie A. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il giovane centravanti ha vissuto un periodo tutt'altro che semplice. Dopo l'ottimo avvio di stagione, con due reti realizzate nelle prime quattro partite, il rendimento si era progressivamente abbassato. Le sei gare consecutive senza gol avevano alimentato qualche dubbio, complice anche un momento di difficoltà generale della squadra. La trasferta di Rotterdam ha cambiato lo scenario. Esposito ha risposto sul campo, ritrovando quella concretezza che aveva caratterizzato le prime apparizioni stagionali.

Chivu lo ha voluto all'Inter, ora Esposito deve dare continuità

Il legame tra Cristian Chivu e Pio Esposito rappresenta uno degli aspetti più importanti della crescita dell'attaccante. Il tecnico rumeno lo conosce da tempo e, durante l'emergenza offensiva, ha scelto di affidargli responsabilità importanti. L'assenza di Lautaro Martinez ha aumentato il peso sulle spalle del giovane centravanti, chiamato a confrontarsi con le aspettative di una piazza esigente. A Rotterdam, Esposito ha dimostrato di poter essere una risorsa anche nelle partite più delicate. Una risposta significativa dopo le difficoltà incontrate nelle settimane precedenti e una prestazione che potrebbe rappresentare un nuovo punto di partenza. L'attaccante punta adesso a confermarsi contro il Como, prima di lasciare spazio agli impegni con la Nazionale.

Un altro gol prima della sosta

La partita di San Siro arriva in un momento importante per il giovane nerazzurro. Con Lautaro ancora indisponibile, Esposito potrebbe trovare nuovamente spazio nell'attacco di Chivu, al fianco di Marcus Thuram. Il confronto con il Como offrirà un'altra occasione per dimostrare di poter incidere con continuità, non soltanto attraverso i gol ma anche nel lavoro per la squadra. Poi arriverà la sosta per le nazionali, con la possibilità di proseguire il proprio percorso di crescita anche in azzurro. Per Esposito, il gol contro il Feyenoord rappresenta una risposta alle difficoltà recenti, ma soprattutto l'inizio di una nuova sfida: dimostrare che può essere una certezza per l'Inter anche quando tornerà Lautaro Martinez.