Buone notizie dall'infermeria per Cristian Chivu alla vigilia della sfida tra Inter e Como. Dopo il recupero di Benjamin Pavard, già tornato a disposizione contro il Feyenoord, anche John Stones e Curtis Jones hanno smaltito i rispettivi problemi fisici e saranno convocati per la partita di domani a San Siro. Come riferisce Tuttosport, entrambi partiranno inizialmente dalla panchina, pronti a tornare gradualmente nelle rotazioni nerazzurre. Restano invece indisponibili Lautaro Martinez e Luis Henrique, il cui rientro è previsto per il 22 novembre, in occasione della trasferta contro l'Atalanta.

Bastoni torna in difesa: dubbi sulle fasce e a centrocampo

Contro la formazione di Cesc Fabregas, Chivu dovrebbe riproporre un undici molto simile a quello che ha superato il Feyenoord in Champions League. In difesa è previsto il ritorno di Alessandro Bastoni, assente a Rotterdam per squalifica. I principali dubbi riguardano invece le corsie esterne: a destra Djed Spence, convocato dall'Inghilterra, è in ballottaggio con Andy Diouf, confermato nella Nazionale francese. Sulla sinistra si contendono una maglia Federico Dimarco e Carlos Augusto, con il brasiliano reduce da un periodo particolarmente positivo. Un'altra scelta da definire riguarda il centrocampo, dove Piotr Zielinski e Petar Sucic sono in corsa per completare il reparto insieme a Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu.

Thuram ed Esposito guidano l'attacco contro il Como

Meno incertezze nel reparto offensivo. Con Lautaro ancora indisponibile, Chivu dovrebbe affidarsi alla coppia composta da Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito. Il francese, appena richiamato nella Nazionale di Zinedine Zidane, si prepara dunque a un'altra presenza dal primo minuto, mentre il giovane centravanti punta a confermare i segnali positivi mostrati contro il Feyenoord. L'Inter ritrova progressivamente i suoi uomini, ma contro il Como sarà ancora la squadra delle ultime settimane a dover garantire una risposta importante. Dopo la sosta, con il ritorno di Lautaro e Luis Henrique e il pieno reinserimento di Stones e Jones, Chivu potrà finalmente contare su alternative più numerose in tutti i reparti.