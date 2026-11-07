Il futuro di Hakan Calhanoglu resta uno dei dossier più delicati sulla scrivania della dirigenza dell'Inter. Il centrocampista turco, legato ai nerazzurri fino al 30 giugno 2027, si trova bene a Milano e vorrebbe proseguire la propria esperienza, ma il rinnovo è ancora tutto da definire. Come racconta Tuttosport, i primi contatti tra il direttore sportivo Dario Baccin e l'agente Gordon Stipic ci sono già stati, senza però portare a un'accelerazione decisiva. Il nodo principale riguarda le condizioni economiche. Calhanoglu percepisce attualmente circa 6,5 milioni di euro a stagione e vorrebbe mantenere uno stipendio vicino a quello attuale, firmando un prolungamento biennale.

L'Inter, invece, ragiona su parametri differenti. Il turco compirà 33 anni a febbraio e nelle ultime due stagioni ha accusato undici infortuni muscolari, rimanendo indisponibile per oltre 200 giorni. Elementi che, insieme alle indicazioni della proprietà Oaktree, spingono il club a valutare un accordo più breve, magari annuale con opzione, e un ingaggio fisso inferiore integrato da bonus.

Marotta rassicura, ma Juventus e Como osservano

La volontà di proseguire insieme esiste, ma l'intesa non è scontata. Nei giorni scorsi il presidente Giuseppe Marotta aveva comunque invitato alla calma: "Non siamo in una situazione di ansia per quanto concerne i rinnovi, c'è solo un giocatore che è in scadenza di contratto, ed è Calhanoglu, con cui abbiamo un ottimo rapporto". Intanto, gli estimatori non mancano. Oltre ai club turchi, che da tempo seguono il centrocampista senza aver mai presentato offerte ritenute adeguate, il suo nome è stato accostato anche alla Juventus. La novità delle ultime settimane riguarda proprio il Como, prossimo avversario dei nerazzurri. La società lariana starebbe valutando l'inserimento di elementi di esperienza da affiancare ai giovani talenti della rosa di Cesc Fabregas. In questo senso, Calhanoglu rappresenterebbe un profilo particolarmente interessante per qualità tecniche, personalità e conoscenza del campionato italiano.

Inter-Como, Calhanoglu ha numeri impressionanti contro i lariani

La partita di domani a San Siro assume quindi un significato particolare per il regista turco, che contro il Como vanta precedenti estremamente favorevoli. Nelle sei sfide disputate contro i lariani, Calhanoglu è sempre partito titolare e non ha mai perso, collezionando cinque vittorie e un pareggio, con un bottino personale di tre gol e quattro assist. Indimenticabile soprattutto la semifinale di ritorno di Coppa Italia dello scorso 21 aprile, quando il centrocampista fu decisivo nella rimonta nerazzurra per 3-2, firmando una doppietta e servendo a Petar Sucic il pallone della rete decisiva. Un rendimento che testimonia quanto il turco sia ancora importante per gli equilibri dell'Inter, nonostante Chivu abbia trovato in Piotr Zielinski un'alternativa affidabile in cabina di regia.