L'Inter U23 esce vittoriosa dal big match contro la Salernitana, piegata di misura dalla rete di Charlys. In questo senso, il tecnico campano Vito Di Bari ha analizzato la sconfitta contro i nerazzurri in occasione della conferenza stampa postpartita: "Bisogna fare un’analisi a attenta e giusta della partita. I primi 25 minuti sono stati importanti, abbiamo creato tanto e sbagliato diverse occasioni pericolose. Poi c’è stato un blackout di dieci minuti dove abbiamo preso gol. Nella ripresa i cambi hanno impattato bene la partita dando spinta e dinamicità. Oggi la squadra ha creato veramente tantissimo, dispiace vedere i ragazzi così distrutti".