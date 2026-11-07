Vittoria preziossima per l'Inter U23 che batte di misura la Salernitana e consolida ulteriormente la zona playoff nel girone C di Serie C portandosi provvisoriamente al terzo posto a pari merito con Sorrento, Audace Cerignola e Casertana. Nel primo tempo i campani cercano di guadagnare campo con forza e malizia senza tuttavia punire i nerazzurri. Al contrario, sono proprio i milanesi a colpire con Charlys in conclusione di primo tempo dopo che lo stesso centrocampista brasiliano si era visto annullare un'altra rete per un fallo di mano nel corso dell'azione. Nella seconda frazione la partita cresce d'intensità e vede sprecare molteplici occasioni da entrambe le parti senza tuttavia modificare il parziale che, alla fine, premia i ragazzi di Vecchi.

INTER U23 (3-4-2-1): 1 Melgrati; 75 Bovio, 19 Prestia, 86 Jakirovic; 77 Amerighi (27 Aidoo 74'), 7 Kaczmarski, 8 Fiordilino, 3 Marello (5 Tosto 88'); 30 Mosconi (99 Fumagalli 79'), 6 Charlys (29 Mancuso 74'); 11 Zuberek. A disposizione: 22 Taho, 95 Raimondi, 4 Cerpelletti, 15 Stante, 23 Donato, 24 Re Cecconi, 37 Sorino, 38 D'Agostino, 80 Garonetti. Allenatore: Stefano Vecchi.

SALERNITANA (4-4-2): 12 Galeotti; 16 Llano, 19 Capuano (99 Bevilacqua 80'), 26 Heinz, 33 Anastasio (3 Zoia 61'); 7 Achik, 8 Tascone, 6 De Boer (4 Gyabuaa 73'), 14 Villa (28 Longobardi 61'); 11 D'Ursi, 10 Lescano (77 Cardoni 73'). A disposizione: 1 Cevers, 5 Celiento, 21 Boncori, 27 Del Pin, 32 Vitale. Allenatore: Vito Di Bari.

Marcatori: Charlys (I) al 41'.

Arbitro: Alessandro Recchia (sez. Brindisi).

Assistenti: Cocomero - Galluzzo.

IV Ufficiale: Vailati.

Operatore FVS: Nechita.

Ammoniti: Villa (S) al 14', Kaczmarski (I) al 14', Anastasio (S) al 24', Aidoo (I) all'83'.

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16.27 - FINISCE QUI! Vittoria preziosissima per i nerazzurri.

90+2' - MANCUSO FALLISCE IL KO! Pallone recuperato da Fumagalli e appoggiato in mezzo all'area per l'italo-uruguaiano che colpisce due volte e poi manda fuori.

90' - Iniziano i 6' di recupero!

88' - ACHIK SI DIVORA IL PARI! Retropassaggio killer di Fiordilino che mette Achik solo davanti alla porta: pallone calciato clamorosamente alto.

87' - Cambio per i padroni di casa: fuori Marello e dentro Tosto.

86' - MELGRATI PRODIGIOSO SU MARELLO! Azione manovrata su angolo di Achik che colpisce indisturbato ma trova la pronta risposta del portiere brianzolo.

83' - Intervento ruvido di Aidoo su Zoia e giallo inevitabile.

81' - DOPPIA OCCASIONE PER I CAMPANI! Colpo di testa ravvicinato da parte di Cardoni alzato in angolo da Melgrati. Sul successivo angolo, Llano colpisce con una pregevole voleé che finisce sul fondo di poco.

80' - Si entra nell'ultima fase della partita.

80' - Ultimo cambio per i campani: fuori Capuano e dentro Bevilacqua.

78' - Cambio per i padroni di casa: fuori Mosconi e dentro Fumagalli.

73' - Doppio cambio per entrambe le squadre: per i nerazzurri fuori Amerighi e Charlys e dentro Aidoo e Mancuso; per i campani, fuori De Boer e Lescano e dentro Gyabuaa e Cardoni.

69' - Gli ospiti viene richiamato all'FVS per una leggera trattenuta di Marello su Longobardi in area interista: nulla di fatto e gara che riprende.

62' - GALEOTTI FERMA JAKIROVIC! Punizione dalla trequarti su cui il croato colpisce indisturbato trovando la pronta risposta del portiere ospite.

61' - Doppio cambio per gli ospiti: fuori Anastasio e Villa e dentro Zoia e Longobardi.

58' - AMERIGHI A UN PASSO DAL RADDOPPIO! Contropiede impostato con tre tocchi dai nerazzurri che lanciano in profondità il terzino interista che si fa tutto il campo e, arrivato in area, colpisce in pieno il portiere Galeotti.

56' - Fiordilino tenta la conclusione da distanza siderale ma senza inquadrare lo specchio. Tuttavia, i nerazzurri confermano un ritmo confortante e ben scandito.

50' - Buon piglio iniziale dei nerazzurri.

15.36 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

15.32 - Le squadre rientrano in campo per la seconda frazione di gioco.

15.19 - FINE PRIMO TEMPO! Nerazzurri avanti all'intervallo.

45' - Iniziano i 3' di recupero.

41' - GOL!!!!! Questa volta il gol a Charlys non lo toglie nessuno: dai e vai tra Mosconi e Bovio che si prende la linea di fondo e serve il puntuale rimorchio del brasiliano che fulmina Galeotti con una zampata. 1-0!

39' - PALO DI MARELLO! Punizione ben calibrata dal terzino interista che scavalca la barriera e cogli in pieno il montante. Nel prosieguo dell'azione, i nerazzurri lamentano un fallo di mano di Heinz in area che l'arbitro non rileva nemmeno dopo revisione al FVS.

27 - ANNULLATO IL GOL DEI NERAZZURRI! I padroni di casa vanno in rete a seguito di un inserimento di Zuberek che sfrutta uno scontro tra il portiere Galeotti e Heinz, i quali lasciano la porta sguarnita e favoriscono il tap-in di Charlys. L'arbitro, tuttavia, annulla la rete dopo FVS a seguito di un presunto fallo di mano di Fiordilino durante l'azione.

24' - Anastasio ferma la ripartenza condotta da Charlys e viene ammonito.

22' - Achik prova a sorprendere Melgrati con un tiro velleitario da fuori area che viene malamente smanacciato dal numero 1 interista.

14' - Il primo ammonito della sfida è Kaczmarski per una vigorosa spallata ai danni di Villa: ammonizione decisamente eccessiva ai danni del polacco. Ammonito anche il giocatore campano per la reazione.

12' - TASCONE GRAZIA I NERAZZURRI! Brutto errore in disimpegno di Bovio che, pressato, consegna il pallone al capitano salernitano che, all'altezza del dischetto, calcia a lato.

11' - D'URSI FA VIBRARE IL PALO! Azione solitaria dell'attaccante ospite che mette il mirino e lascia partire un pregevole destro a giro da fuori area che va a lambire il palo.

10' - Fase di studio tra le due squadre.

4' - Llano va contrasto con Mosconi che aveva messo a segno un ottimo controllo orientato con tanto di repentina conclusione. Il pallone finisce in angolo.

1' - SUBITO PERICOLOSI GLI OSPITI! Imbucata precisa dalle retrovie per D'Ursi che riceve il suggerimento e calcia da dentro l'area interista: pallone alto.

14.31 - FISCHIO D'INIZIO AL BREDA!

14.25 - Le squadre sono pronte a scendere in campo. Prima della partita, verrà osservato un minuto di raccoglimento per Jesus de Miguel, calciatore spagnolo recentemente scomparso. Presenti sugli spalti anche il presidente nerazzurro Marotta, il d.s. Baccin e il nuovo director of football Lo Schiavo.

Provare a vincere contro un avversario dal nome altisonante per provare a dimenticare la delusione maturata contro il Cosenza. Questo dev'essere l'obbiettivo dell'Inter U23 in questa 13ª giornata di Serie C, occasione in cui la squadra nerazzurra sarà chiamata ad affrontare una Salernitana in crisi di risultati (tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro giornate, ndr) e alla ricerca disperata di un'inversione di marcia anche a seguito del recente avvicendamento tecnico tra Serse Cosmi e Vito Di Bari. I ragazzi di Stefano Vecchi hanno quindi l'occasione di sfruttare il momento di difficoltà della compagine granata e di rilanciarsi in un momento non eccelso a causa di mille problematiche dettate da assenze e infortuni.