Sul quotidiano catalano Sport appare un articolo, firmato dal padre dell'ex Barcellona, Milan e Roma Bojan Krkic, dedicato a quelli che a suo dire sono i calciatori più sottovalutati in Europa. Inserendo nel novero anche Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, del quale elogia in particolare le doti tecniche: "È uno dei centrocampisti più creativi dell'Inter, della nazionale italiana e, probabilmente, dell'intera Serie A. Il suo talento e le sue qualità tecniche sono di altissimo livello. Sebbene il numero limitato di gol realizzati nel corso di una stagione possa impedirgli di ottenere un maggiore riconoscimento, egli figura tra i migliori per quanto riguarda la costruzione del gioco e gli assist. Si distingue, in particolare, per il suo contributo nei momenti più complessi di una partita".