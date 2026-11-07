La rivincita nei derby è firmata dall'Inter Women: le ragazze di David Sassarini fanno la voce grossa al Centro Vismara infliggendo una sonora sconfitta per 3-0 al Milan di Suzanne Bakker, volando sulle ali di Haley Bugeja che non ne vuole saperne di fermarsi siglando una doppietta, sempre su calcio di rigore. Primo tempo decisamente avaro di emozioni, dove gli unici sussulti arrivano da un errore in disimpegno da parte delle nerazzurre del quale però non approfitta Mawa Sesay, e un'espulsione inflitta a Nadine Sorelli per fallo su Brittany Raphino lanciata in area, che però viene commutata in cartellino giallo dall'arbitro Maria Marotta dopo revisione al FVS. Serve un episodio per sbloccare il match e l'episodio arriva al minuto 56, quando Benedetta Glionna viene stesa in area rossonera da Christy Grimshaw: calcio di rigore che la solita Bugeja trasforma con una conclusione potente appena sotto la traversa.

Al 62esimo, altro cartellino rosso per il portiere del Milan Sandra Estevez che tocca fuori area con le mani il pallone; questa volta, il Football Video Support conforta la decisione di Marotta e le rossonere si ritrovano in dieci. E dopo pochi minuti, la superiorità numerica viene capitalizzata col gol del 2-0 frutto della giocata tambureggiante di Elisa Polli che poi serve Benedetta Glionna brava a colpire la nuova entrata Sally Rainey con una conclusione potente. Al 79esimo, ancora Polli è protagonista dell'azione che chiude il match quando si procura il secondo calcio di rigore del match per fallo di Angelica Soffia: ancora Bugeja va sul dischetto e ancora una volta fa centro con una conclusione a fil di palo per il tris nerazzurro. Che potrebbe anche diventare poker se la traversa non negasse la gioia a Raphino e il fuorigioco di Polli non cancellasse la rete di Karolina Lea Viljhalmsdottir, mentre Cecilia Runarsdottir si guadagna la pagnotta con due ottimi interventi nel finale. Ma va bene così: squillante successo dell'Inter, che non lascia fuggire la Roma che nel primo pomeriggio aveva steso il Como 1907 con un perentorio 4-0.