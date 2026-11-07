Rientra Alessandro Bastoni, che giocherà al posto di Carlos Augusto che quindi andrà a contendere il ruolo di quinto a sinistra a Federico Dimarco, con quest'ultimo che parte favorito. Questo è l'aggiornamento principale che offre Sky Sport da Appiano Gentile in vista della partita contro il Como. Per il resto, la formazione dovrebbe essere la stessa vista a Rotterdam, con Djed Spence favorito su Andy Diouf. L'unico dubbio rimane a centrocampo nello spot di Piotr Zielinski, dove Petar Sucic ed Henrikh Mkhitaryan lottano per una maglia.

Sezione: Focus / Data: Sab 07 novembre 2026 alle 16:15
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.