Non soltanto due squadre ambiziose e due idee di calcio differenti. Inter e Como, protagoniste della sfida di domenica a San Siro, rappresentano anche due modelli di gestione economica profondamente diversi. Da una parte una società consolidata, impegnata a rendere sostenibile il proprio bilancio; dall'altra un progetto emergente, sostenuto da investimenti importanti e orientato alla crescita. Come evidenzia un'analisi economica pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter ha chiuso il bilancio 2024-2025 con un utile di 35,4 milioni di euro, invertendo la tendenza dopo anni caratterizzati da perdite significative. Il Como, invece, continua a sostenere costi elevati per consolidare la propria presenza ai massimi livelli, seguendo una strategia più vicina a quella di una startup.

Inter, dai 395 milioni di perdite all'utile: la svolta nei conti nerazzurri

Il percorso di risanamento dell'Inter è partito da una situazione particolarmente complessa. Nel 2019 la società aveva registrato ricavi per circa 200 milioni di euro, mentre durante la stagione 2020-2021 le perdite avevano raggiunto i 245 milioni. Nel 2024 i nerazzurri presentavano ancora un patrimonio netto negativo per 215 milioni, dopo aver accumulato perdite complessive per circa 395 milioni in tre stagioni. L'ingresso di Oaktree, accompagnato dall'intervento sul debito e da una maggiore attenzione ai costi, ha contribuito a modificare progressivamente il quadro finanziario. Nell'ultimo esercizio i ricavi hanno superato i 560 milioni di euro, consentendo al club di raggiungere un risultato positivo dopo due stagioni consecutive chiuse in rosso. Una crescita sostenuta anche dai risultati sportivi e dalla valorizzazione delle entrate commerciali.

Como, investimenti e perdite: il progetto punta sulla crescita

Situazione differente per il Como, che sta attraversando una fase di espansione sostenuta dalla proprietà. Nella stagione 2024-2025 il club lariano ha registrato perdite per circa 130 milioni di euro, a fronte di ricavi ancora limitati rispetto agli investimenti effettuati. Il valore della produzione si è attestato intorno ai 62 milioni, mentre il costo del personale ha raggiunto circa 55 milioni di euro. Numeri che riflettono la volontà della società di rafforzare rapidamente la squadra e le proprie strutture, anche attraverso un'attività importante sul mercato. Gli investimenti hanno interessato non soltanto la rosa affidata a Cesc Fabregas, ma anche il settore commerciale e le infrastrutture.

Inter-Como, il confronto tra sostenibilità e investimenti

La crescita del Como è evidente anche osservando le operazioni di mercato. Nella prima parte della stagione 2025-2026 il club ha continuato a investire cifre importanti per rafforzare l'organico e consolidare il proprio progetto sportivo. L'Inter, al contrario, ha progressivamente orientato la propria gestione verso una maggiore stabilità finanziaria, cercando di mantenere elevata la competitività senza compromettere i conti. Sono due strategie differenti, accomunate dall'ambizione di restare protagoniste. L'Inter vuole dimostrare che si può competere ai massimi livelli attraverso una gestione più sostenibile. Il Como punta invece a trasformare gli investimenti di oggi nei risultati sportivi e nei ricavi di domani.

Domenica sarà il campo