Una giornata speciale e ricca di emozioni al Cinema Teatro Impero di Brindisi, dove si è tenuto l'evento organizzato da Inter Club che ha visto protagonista il Vice President - Club Ambassador nerazzurro Javier Zanetti.
Un pomeriggio vissuto con entusiasmo dai soci che hanno preso parte all'evento, mostrando ancora una volta il grande legame della Puglia con i colori nerazzurri: la Puglia, infatti, è la seconda regione italiana, dopo la Lombardia, per numero di Inter Club, con oltre 100 club attivi che raccolgono complessivamente circa 20.000 soci.
Ad aprire l'evento è stato uno speech di Javier Zanetti condotto da Roberto Scarpini, seguito da un Meet and Greet esclusivo, con la possibilità di collezionare foto e autografi: un momento speciale per i 1000 soci Inter Club presenti, che hanno potuto incontrare personalmente il Vice President - Club Ambassador nerazzurro e condividere con lui storie, ricordi e l'amore per l'Inter.
Un'occasione unica e indimenticabile, che ha dimostrato ancora una volta il grande coinvolgimento della famiglia interista e la passione per i colori nerazzurri in tutta Italia.
Autore: Ludovica Ferrante
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