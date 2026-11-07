Due gol di cui uno annullato per Charlys, MVP della sfida vinta dall'Inter U23 contro la Salernitana in questo pomeriggio di Serie C. A commentare l'esito della sfida contro i campani è proprio il calciatore brasiliano, intervenuto in conferenza stampa nel postpartita.

Quanto ci tenevi a realizzare quel gol che ti hanno tolto nel primo tempo?

"Sono felicissimo per questo momento e per questo gol. Anche in allenamento ci provo tanto. Vengo da una stagione difficile. Ringrazio i miei compagni e il mister".

FCInterNews - Preferisci giocare da mezzala o più vicino all'area di rigore avversaria?

"Io ho sempre giocato da playmaker e mezzala da quando sono qui. Ma io sono pronto per aiutare i miei compagni di squadra e sono felice di quello che sto facendo".

