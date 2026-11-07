Una novità e un forfait: si aggiorna la lista dei convocati di Roberto Mancini per i match di Nations League contro Francia e Belgio. Dopo il via libera della FIFA per il cambio di nazionalità sportiva, il CT azzurro ha inserito nella sua rosa il difensore classe 2008 dell’Udinese Matteo Palma: si tratta della prima volta in Nazionale.

Non potrà invece rispondere alla convocazione Gianluca Mancini: il difensore della Roma, costretto a dare forfait a causa di un infortunio muscolare, resterà presso il club di appartenenza per seguire le terapie del caso. Gli Azzurri si raduneranno domani sera al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove lunedì pomeriggio sosterranno la prima seduta di allenamento.