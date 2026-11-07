L'Inter prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Como, in programma domani a San Siro. Dopo il giorno di riposo concesso da Cristian Chivu, i nerazzurri sono tornati ad allenarsi ad Appiano Gentile, con alcune buone notizie sul fronte degli infortunati. Come scrive Il Corriere dello Sport, Curtis Jones e John Stones hanno svolto l'intera seduta con il gruppo e sono ormai pienamente recuperati. Restano invece indisponibili Lautaro Martinez e Luis Henrique, che continuano a lavorare individualmente sul campo e dovrebbero tornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali. Per quanto riguarda la formazione, Chivu sembra avere le idee abbastanza chiare in difesa. Alessandro Bastoni, assente contro il Feyenoord per squalifica, è pronto a riprendersi il posto nel terzetto arretrato insieme ad Akanji e Bisseck. Sulla corsia destra si va verso un'altra conferma per Djed Spence, reduce da prestazioni convincenti e sempre più protagonista nelle rotazioni nerazzurre.
Carlos Augusto insidia Dimarco. Tre nomi per una maglia a centrocampo
Le principali incertezze riguardano invece il centrocampo e la fascia sinistra. Nel ruolo di mezzala sinistra sono in corsa Piotr Zielinski, Petar Sucic e Henrikh Mkhitaryan, con Chivu chiamato a valutare la soluzione più adatta per affrontare la squadra di Cesc Fabregas. Sulla corsia mancina resta aperto il confronto tra Federico Dimarco e Carlos Augusto. Il brasiliano sta attraversando un momento particolarmente positivo e potrebbe essere premiato con un'altra maglia da titolare.
Inter-Como, Thuram sicuro del posto: Esposito e Bonny si giocano una maglia
Anche in attacco resta un dubbio da sciogliere. Marcus Thuram, fresco di convocazione nella Francia di Zinedine Zidane, sarà ancora una volta il punto di riferimento offensivo. Al suo fianco dovrebbe giocare uno tra Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny. Una scelta che dipenderà anche dal piano tattico studiato per affrontare il Como. La rifinitura odierna sarà decisiva per definire gli ultimi dettagli. Chivu ritrova alternative importanti, ma contro i lariani servirà soprattutto continuità dopo la vittoria europea contro il Feyenoord, per tornare a conquistare tre punti anche in campionato.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 13:15 Icardi di nuovo in Serie A? Ci pensa la Juve dopo il no dell'Inter
- 13:00 TS - Como, Diao verso il forfait. Tifosi furiosi: pochi biglietti
- 12:53 PRIMAVERA 1 - Atalanta-Inter 1-1: i milanesi rimandano ancora il ritorno alla vittoria
- 12:45 Christian Shpendi: "CR7 il mio idolo. Studio tantissimo da Lautaro"
- 12:30 Ricci: "San Siro, oggi meno di 70mila spettatori non ci soddisfano. Prima..."
- 12:16 Sport - I calciatori più sottovalutati d'Europa: c'è anche Barella
- 12:03 Inter Club, giornata speciale a Brindisi con Javier Zanetti
- 11:49 Barcellona, Fermin Lopez: "Contro l'Inter una delle notti più difficili"
- 11:34 Condò: "Inter-Fabregas, ecco come andò: fu una scelta di Oaktree"
- 11:19 TS - Nico Paz pericolo numero uno, ma anche grande rimpianto
- 11:04 Como, Suwarso svela il modello: "Vogliamo diventare come il Barcellona"
- 10:49 TS - Chivu ritrova Stones e Jones: entrambi andranno in panchina
- 10:34 Belgio, Van Bommel: "De Winter ha rifiutato la convocazione, avrà conseguenze"
- 10:19 Di Canio boccia Chivu: "Nel derby ha fatto un disastro. Ma un passo falso ci sta"
- 10:05 TS - Calhanoglu, la sfida vale doppio: sulle sue tracce c'è anche il Como
- 09:55 CdS - Chivu ritrova Bastoni e punta su Spence. Tre ballottaggi ancora aperti
- 09:40 CdS - Ultimo sforzo prima della sosta, Chivu si affida ai soliti noti
- 09:26 GdS - Prima chiamata di Zidane per Thuram. Bisseck, niente Nazionale
- 09:12 GdS - Chivu ritrova Bastoni, Spence adesso insidia Diouf
- 08:58 GdS - Da amici a rivali, Sucic sfida Baturina nella corsa al vertice
- 08:44 CdS - Carlos Augusto ora è indispensabile, c'è il piano per blindarlo
- 08:29 Costacurta sul Milan: "Chi non gioca tutte le gare come il derby deve restare a casa"
- 08:14 GdS - Inter-Como, due modelli di gestione economica a confronto
- 08:00 Esposito si è ripreso la scena, Chivu punta sul suo talento contro il Como
- 00:00 La prova del nove
- 23:46 Nicola: "Contento di aver dato continuità alle prestazioni con Inter e Como"
- 23:33 Mondiale per Club 2029, DAZN si muove: ottenuta un'opzione dalla FIFA
- 23:19 Milan, Bakker: "I derby sono sempre qualcosa di speciale"
- 23:05 Majorino: "Se si potesse ridiscutere il progetto San Siro, sarebbe giusto"
- 22:51 Venezia-Udinese 2-1, i lagunari smuovono la classifica e inguaiano i bianconeri
- 22:37 Il Racing Avellaneda predica cautela: slitta il rientro di Carboni
- 22:22 Cannavaro: "Con Sucic e Baturina, Inter e Como hanno fatto due colpi"
- 22:08 The Athletic sull'affare mancato Bastoni-Barça: "I catalani preferirono..."
- 21:53 Braglia: "Fabregas vuole rifarsi contro i nerazzurri"
- 21:39 Orlando: "L'Inter non può sbagliare approccio contro il Como"
- 21:25 Boeri boccia La Russa e Calabresi: "Due stadi a San Siro? Non ha senso"
- 21:10 Nicola: "Pochi gol? Ne abbiamo fatti 3, ma 2 li hanno annullati"
- 20:55 Gabigol ricorda: "Volevo l'Europa. Dall'Inter un'offerta irrinunciabile"
- 20:41 Inter-Como, occhio a Calhanoglu e Carlos Augusto: sanno come fare male ai lariani
- 20:26 Inter-Como, nerazzurri favoriti in lavagna. Duello tra Thuram e Douvikas
- 19:58 Pizzi: "Inter-Como sarà bellissima, mi aspetto nerazzurri d'assalto"
- 19:44 Show Your Heart, Petar Sucic candidato per l'edizione 2026
- 19:30 Zidane accoglie Thuram: "Questa è un'opportunità per valutarlo"
- 19:14 Serie A, Varela del Monza vince il Rising Star Of the Month di ottobre
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso INTER-COMO, le ULTIME da APPIANO, la PROBABILE e la sfida CHIVU-FABREGAS
- 18:55 Tosto sr. al figlio Lorenzo: "Se segna alla Salernitana lo caccio di casa"
- 18:40 Calabresi: "San Siro, se sarò sindaco parlerò con Inter e Milan"
- 18:26 Francia, Thuram torna tra i convocati di Zidane. Confermato Diouf
- 18:13 Palestra e la firma col Chelsea: "La prima emozione? Solo felicità"
- 17:59 Polonia, Zielinski convocato per gli impegni di UNL con Romania e Svezia
- 17:45 Inter-Como, sono 30 i precedenti: il bilancio è nerazzurro. Filotto di 11 vittorie consecutive
- 17:30 Spagna, Martinez a casa e convocato Valles. De La Fuente: "Era ora"
- 17:16 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 17:02 Salernitana, sono 22 i giocatori convocati da Di Bari
- 16:48 Generali Stadium appare una denominazione subdolamente 'bellicista'
- 16:35 Genoa, De Rossi: "Milan tra le prime tre rose in Serie A. E il derby ha lasciato cose positive"
- 16:21 Feyenoord, van Bronckhorst: "Difesa e scelta sul pressing: possiamo imparare dall'Inter"
- 16:07 Inter Women, domani c'è il derby. Santi: "Gara speciale, vogliamo vincere"
- 15:54 Gerry Scotti: "Milan, in EL manca la carica giusta. Con l'Inter un'adrenalina diversa"
- 15:40 Qui Como - Fabregas prova a recuperare Chalobah. Formazione: 3 opzioni
- 15:25 Mondiale U17, l'Italia si prepara alla missione in Qatar: tra i 21 convocati due giocatori dell'Inter
- 15:12 Francia, due posti liberi in attacco: Thuram tra le opzioni di Zidane
- 14:58 Buone notizie da Appiano: Stones e Jones disponibili. Due assenze per Chivu
- 14:45 ll PRIMO INTER CLUB di BIAPRI, 46 anni di PASSIONE NERAZZURRA: alla scoperta dell'IC TORRE DEL GRECO
- 14:31 Feyenoord-Inter, Spence convince tutti. Carlos vola in vetta
- 14:18 TyC Sports - Icardi vuole tornare in Italia: dopo il "no dell'Inter" in pole c'è la Juventus
- 14:04 Ludi: "Como a San Siro con umiltà e consapevolezza. Sarà tostissima"
- 13:50 Turchia, il ct Yalçın: "Calhanoglu? Lasciateci giocare, poi potrete criticarci"
- 13:35 Marazzina: "Scudetto, non vedo avversari per l'Inter. Il derby è una situazione strana"
- 13:21 Turchia, prima chiamata per il neo ct Yalçın: riecco Calhanoglu