L'Inter prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Como, in programma domani a San Siro. Dopo il giorno di riposo concesso da Cristian Chivu, i nerazzurri sono tornati ad allenarsi ad Appiano Gentile, con alcune buone notizie sul fronte degli infortunati. Come scrive Il Corriere dello Sport, Curtis Jones e John Stones hanno svolto l'intera seduta con il gruppo e sono ormai pienamente recuperati. Restano invece indisponibili Lautaro Martinez e Luis Henrique, che continuano a lavorare individualmente sul campo e dovrebbero tornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali. Per quanto riguarda la formazione, Chivu sembra avere le idee abbastanza chiare in difesa. Alessandro Bastoni, assente contro il Feyenoord per squalifica, è pronto a riprendersi il posto nel terzetto arretrato insieme ad Akanji e Bisseck. Sulla corsia destra si va verso un'altra conferma per Djed Spence, reduce da prestazioni convincenti e sempre più protagonista nelle rotazioni nerazzurre.

Carlos Augusto insidia Dimarco. Tre nomi per una maglia a centrocampo

Le principali incertezze riguardano invece il centrocampo e la fascia sinistra. Nel ruolo di mezzala sinistra sono in corsa Piotr Zielinski, Petar Sucic e Henrikh Mkhitaryan, con Chivu chiamato a valutare la soluzione più adatta per affrontare la squadra di Cesc Fabregas. Sulla corsia mancina resta aperto il confronto tra Federico Dimarco e Carlos Augusto. Il brasiliano sta attraversando un momento particolarmente positivo e potrebbe essere premiato con un'altra maglia da titolare.

Inter-Como, Thuram sicuro del posto: Esposito e Bonny si giocano una maglia

Anche in attacco resta un dubbio da sciogliere. Marcus Thuram, fresco di convocazione nella Francia di Zinedine Zidane, sarà ancora una volta il punto di riferimento offensivo. Al suo fianco dovrebbe giocare uno tra Francesco Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny. Una scelta che dipenderà anche dal piano tattico studiato per affrontare il Como. La rifinitura odierna sarà decisiva per definire gli ultimi dettagli. Chivu ritrova alternative importanti, ma contro i lariani servirà soprattutto continuità dopo la vittoria europea contro il Feyenoord, per tornare a conquistare tre punti anche in campionato.