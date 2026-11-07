Prima dell'inizio del derby femminile contro il Milan, l'attaccante dell'Inter Michela Cambiaghi arriva ai microfoni di RAI Sport per una breve presentazione dell'importante match del Centro Vismara: "Sappiamo che il derby è il derby, una partita molto sentita e importante. Nel nostro cammino ogni partita è importante ma questa è speciale".

Ti mancavano i derby?

"Sì, è una partita emozionante. Però dobbiamo essere consapevoli che ogni partita è importante. Dobbiamo essere cariche e decise".

Hai segnato già nei derby, i gol però ti mancano in questa stagione.

"Sicuramente segnare è molto bello, ci sono già riuscita due volte e oggi vorrei farlo".

Cosa vi aspettate dal Milan?

"Sono forti. Abbiamo rispetto di ogni avversaria, loro daranno il massimo e ci metteranno in difficoltà. Sappiamo però i loro punti deboli e cercheremo di sfruttarli".