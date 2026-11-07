Lega Calcio Serie A ha incontrato Volkswagen a Milano per presentare il rinnovo della partnership con la casa automobilista tedesca. Il brand di Wolfsburg continuerà ad apparire nelle grafiche televisive di tutte le gare di campionato dedicate alla classifica di chi, nel corso dei match, ha corso più chilometri in campo. La volontà comune è continuare a far evolvere la partnership attraverso forme di intrattenimento capaci di creare una relazione autentica tra sport, brand e persone.

Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Calcio Serie A, ha spiegato: "Siamo molto soddisfatti dell’evoluzione della partnership con Volkswagen. La scelta di trasformare la Serie A in una media company per assecondare le aspettative delle nuove generazioni si sta dimostrando vincente". Francesco Cimmino, Brand manager Volkswagen Italia ha aggiunto: "Il calcio è una delle passioni più forti e trasversali degli italiani e rappresenta per Volkswagen un territorio privilegiato di relazione con le persone. Il percorso costruito con Lega Calcio Serie A condivide la stessa ambizione: andare oltre la visibilità del brand, creando contenuti ed esperienze che ci avvicinano chi vive la passione per questo sport".